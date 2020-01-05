5 января в Туле за порядком следит дежурный
В новогодние праздники организовано дежурство сотрудников администрации города.
Сегодня, 5 января, за порядком проследит Комаров Николай Александрович, заместитель начальника главного управления по благоустройству – начальник отдела по благоустройству главного управления администрации города Тулы по Советскому территориальному округу.
По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться по телефону единой дежурно-диспетчерской службы: 47-20-34, 47-20-37, 1391.
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