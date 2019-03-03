В Туле бойцы СОБРа при штурме застрелили человека: что не так в этой истории?

Фото автора и Дмитрия Дзюбина.

Мать убитого уверена, что ее сына можно было оставить в живых. Myslo узнал подробности этой истории.

В пятницу, 1 марта, в одном из домов тульского Скуратово боец СОБРа при штурме частного дома застрелил 37-летнего Евгения Кислова. Евгений был психически нездоров, вооружен ножом и, с большой долей вероятности, опасен для окружающих.

Одна пуля прошла навылет через шею и застряла в газовой колонке. Вторая попала в область сердца. Медики в тот момент стояли наготове за дверью, но спасти раненого было не в их силах — им оставалось лишь зафиксировать смерть мужчины.

Расправился с дедом и искалечил участкового

Как рассказала Myslo мать погибшего Ирина Кислова, у сына с детства были проблемы с психикой. Когда ему было 17 лет, во время очередного обострения он убил родного деда и напал на местного участкового, приехавшего на вызов, — отрубил шашкой несколько фаланг пальцев на руке. Это случилось почти 20 лет назад, в 2000-м.

Myslo связался с одним из бывших сотрудников Центрального РУВД, работавшим в те годы в управлении. Он рассказал, что в то утро местного участкового вызвали на семейный скандал: 17-летний Евгений Кислов дебоширил дома. По приезду милиционеры увидели парня, размахивавшего холодным оружием, по некоторым данным, шашкой. Он кричал, что открыл газовые конфорки и сейчас подорвет дом. Табельное оружие использовать было нельзя — вдруг взрыв? В ходе задержания Кислов рубанул клинком и отсек милиционеру пальцы.

Было следствие, дело об убийстве и посягательстве на жизнь сотрудника милиции рассматривал областной суд.

Однако в колонию Евгений не попал — эксперты признали его невменяемым.

По решению суда Кислов отправился на принудительное лечение в психиатрическую больницу. По словам матери Евгения, в Петелино и Маслово ее сына принудительно госпитализировали дважды.

С момента очередного лечения Евгения в психбольнице прошло около девяти месяцев. Видимо, в тот момент наступила ремиссия, и Ирине разрешили забрать сына домой.

Стреляли дважды

1 марта 2019 года, по словам Ирины Кисловой, у Евгения началось обострение.

– Понимаете, он не хотел принимать таблетки, которые выписал ему врач, — рассказывает Ирина Кислова. — Вот как у алкоголиков бывает, они не признают, что больны… Так же и у сына было: он говорил, что здоров и ему не нужны таблетки. В тот день я позвонила на номер 112, чтобы медики забрали Женю в больницу. Мне ответили, что на адрес направили скорую и полицию.

Первыми, по словам Ирины, приехали двое полицейских, Евгений в тот момент просто сидел за столом. Наряд уехал, попросив женщину связаться с ними, когда приедет спецбригада скорой.

Ирина ждала медиков около полутора часов у соседки, в доме оставаться ей не хотелось. Приехавшим врачам она сказала, что сын в возбужденном состоянии, чтобы были осторожнее. Сам Евгений вышел встречать «гостей» с ножом и тяпкой в руках.

– Врачи отказались идти в дом без полиции, — говорит Ирина Кислова. — Я стала звонить полицейским, в это время сын спрятался дома, видимо, испугался, что его снова заберут в больницу. Через пять минут приехал наряд, но не полиция, а сразу СОБР. Они убили моего сына! Они были в полной экипировке, вооружены. Что он мог с ними сделать?

По словам женщины, она видела, как, войдя в прихожую, один из бойцов СОБРа блокировал межкомнатную дверь, а двое встали по бокам выходящего на кухню окна, изнутри прикрытого занавесками. Бойцы крикнули, чтобы Евгений выходил к ним. Затем два резких «щелчка», вскоре после которых бойцы закрыли дверь в дом.



Пуля прошила газовую колонку и оставила отметину на стене.

– Через какое-то время они позвали медиков, а я только потом поняла, что случилось, — вспоминает Ирина Кислова. — Они меня до самого вечера не пускали в дом. Но я всё же ворвалась: Женя лежал на полу в луже крови. Меня оттащили, сказали, чтобы не мешала следствию.

Столько вытерпев в жизни от нездорового ребенка, пережив такое количество негатива, Ирина всё равно любила сына и сейчас скорбит по нему.

Ирина Кислова уверена, что бойцы видели в окно, куда стрелять.

Она уверена, что в сложившейся ситуации можно было оставить его в живых. Кроме того, она считает, что боец стрелял не через штору, практически вслепую, а прицельно.

В СУ СК РФ по Тульской области и в региональном Управлении Росгвардии пока воздержались от комментариев. Обстоятельства и обоснованность применения огнестрельного оружия к Евгению Кислову будут установлены в ходе расследования.

Подробный рассказ Ирины Кисловой смотрите в видеосюжете Myslo: