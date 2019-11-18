Дебош в тульском кафе Tom Sawyer: четверо сотрудников Росгвардии уволены за нерешительность

Фото: стоп-кадр видео.

Региональное ведомство пришло к выводу, что они грубо нарушили служебную дисциплину.

Как стало известно Myslo, в конце прошлой недели были уволены сотрудники Росгвардии, которые выезжали на дебош в кафе Tom Sawyer. Кроме того, по нашей информации, некоторых из них уже вызывали на допрос в СУ СК РФ по Тульской области.

«По результатам проведенной руководством Управления Росгвардии по Тульской области служебной проверки четверо сотрудников вневедомственной охраны за грубое нарушение служебной дисциплины уволены из рядов Росгвардии. Их непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности», – подтвердили информацию об увольнении в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.

Напомним , в начале ноября в кафе Tom Sawyer, которое находится на Пролетарской набережной, произошел погром. Очевидцы разместили в социальных сетях видео, после просмотра которого у многих возникли вопросы к работе сотрудников Росгвардии и полиции. Как следует из комментариев за кадром , правоохранители приехали на вызов в составе нескольких экипажей, но оперативно отреагировать на действия нарушителя порядка почему-то не смогли. На кадрах, которыми со «Слободой» поделился очевидец, это хорошо видно: в присутствии стражей порядка мужчина успел ударить нескольких человек, в том числе начал пинать ногами упавшую на пол девушку. Впрочем, за пару секунд до этого последняя сама подбежала к скандалящим людям и, возможно, при этом в ее руках была бутылка, которую она использовала в качестве орудия. Почему стражи порядка не надели на дебошира наручники или хотя бы не вывели его на улицу, непонятно. После общественного резонанса в полиции сообщили, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ — хулиганство. 29-летний безработный Руслан С., житель Московской области, был задержан за совершение хулиганских действий. Ему дали 15 суток ареста.

Кроме того, региональный Следственный комитет начал доследственную проверку по факту бездействия сотрудников правоохранительных органов. Следователи намерены выяснить все обстоятельства инцидента и дать юридическую оценку произошедшему.