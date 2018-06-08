Выходные в Туле: 9-12 июня

Наступают первые выходные лета, на них выпадают сразу два крупных фестиваля, которыми славится Тульская область, — «Дикая Мята» и «Толстой Weekend». Также вас ждет ежегодная выставка и заезд ретро-автомобилей в рамках фестиваля «Автострада» и две интересные новинки — выставка в Likerka Loft и премьера фильма «Мир юрского периода».

Фестиваль любви, музыки и свободы

На неделе состоятся три фестиваля, чтобы не пропустить остальные, следите за информацией в обзоре Фестивальное лето.

Деревня Бунырёво

Бунырево, д. Бунырёво, Алексинский район

9-11 июня, суббота — понедельник, 10.00

Цена: 4500 р.

В субботу открывается ежегодный фестиваль музыки, любви и свободы, ставший одним из фирменных знаков Тульской области. На трех сценах выступят 70 исполнителей из десяти стран, в том числе Земфира после двухлетнего перерыва творческой деятельности. В лайнап вошли исполнители традиционного рока, хип-хоп-музыки и модных инди-течений и эклектичной музыки. Также к услугам гостей предоставлены уютная зона кемпинга, спортивные площадки для игры в футбол, волейбол, бадминтон, катание на досках и диафильминариум, где можно посмотреть советские диафильмы.

Театральный фестиваль

«Ясная Поляна», музей-усадьба

Ясная Поляна, территория музея-усадьбы

9-12 июня, суббота, 10.00

Вход на территорию свободный, на некоторые спектакли приобретаются билеты.

В субботу откроется еще один крупный фестиваль Тульской области – «Толстой Weekend». В этом году гостей ждет расширенная программа, в которую войдут не только российские и зарубежные спектакли, отобранные театральным критиком Павлом Рудневым, но и выставки, кинопоказы и лекции. Все мероприятия пройдут на территории музея-усадьбы «Ясная Поляна» и официального партнера фестиваля Творческого индустриального кластера «Октава». Полная программа доступна здесь.

День России

В честь Дня России в Центральном, Пролетарском, Комсомольском и Рожогинском парках состоятся праздничные мероприятия.

Гостей ждут детские анимационные программы, концерты, ярмарка тульских мастеров и фотозона с цветами. Полная программа праздника здесь.

Музей П. Н. Крылова

Тула, улица Кутузова, 10

10-12 июня, воскресенье-вторник, 10.00

По билетам музея

В честь праздника сотрудники музея П. Н. Крылова приготовили для вас две экскурсии «Жизнь и творчество П. Н. Крылова» и выставка из фондов ТОХМ «Течет река Волга». Первая посвящена жизни и творчеству выдающегося художника. Вы увидите 1500 произведений живописи, графики, архивных документов, переданных в дар музею самим художником и его сыновьями. Во второй части посетители смогут насладиться знаменитыми полотнами художников, вдохновением для которых послужила великая русская река Волга.

Тульский кремль, музей

Тула, кремль

12 июня, вторник, 10.00

Вход свободный

12 июня открывается фестиваль, объединяющий всех, кто не мыслит свою жизнь без автомобиля. По традиции в программе фестиваля выставка ретро-автомобилей и заезд. В этом году фестиваль совпал с празднованием Дня России, и программа дополнится городским праздником с концертом звезд эстрады и фейерверком.

Среднерусская возвышенность

«Золотой город», туристический центр

село Петропавловское, улица Степная, 19

9 июня, суббота, 19.00

Цена: 1000 р.

В субботу на площадке фестиваля «Среднерусская возвышенность «выступит немецкая синти-поп-группа 80-х годов Alphaville. Коллектив прославился двумя хитами Big In Japan и Forever Young, вышедшими в 1984 году, которые до сих пор вызывают ностальгические воспоминания по «тем золотым временам».

Вечеринки

«Мёд», культурно-развлекательный комплекс

Тула, улица Чапаева, 51

9 июня, суббота. 21.00

Стоимость: от 150 р., девушкам вход свободный до 23.00.

В субботу клуб «Мёд» создаст по-настоящему летнее настроение – килограммы бананов, множество красивых людей, а также самые банановые конкурсы. Ответственный за настроение: mc Strong. За пультом — резиденты клуба.

«Типография»

Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

10 июня, воскресенье, 22.00

Вход свободный

В воскресенье в «Типографии» состоится вечеринка двух музыкальных стилей от двух диджеев – Dj Южный и Dj Цветков.

Однажды «Типография» провела эксперимент — оставили у пульта поклонника хип-хопа и любителя хауса, и получилось что-то неожиданно интересное. Приходите неожиданно и весело провести время на танцполе и в баре «Типографии».

Harat's рub

Тула, Красноармейский проспект, 19

11 июня, понедельник, 22.00

Вход свободный

В понедельник Harat's pub устраивает улетную вечеринку в стиле рок-н-ролл. На сцене выступает кавер-группа Monkono. Их манера исполнения и выбор репертуара заставляют улыбаться и чувствовать себя настоящим рок-героем.

Лекция

Творческий индустриальный кластер «Октава»

Тула, ул. Каминского, 24

10 июня, воскресенье, 14.00

Вход свободный

В рамках партнерской программы фестиваля «Толстой Weekend» журналист и правнучка Л. Н. Толстого расскажет о современных способах навигации по классическим текстам на примере мобильного приложения «Живые страницы».

Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей»

Тула, Красноармейский пр., 16

12 июня, вторник, 12.00

Цена: взрослые — 150 р., дети — 60 р.

Во вторник Выставочный зал приглашает всех желающих на интерактивное занятие, посвящённое ландшафтному дизайну. Вы узнаете, когда и как создавался первый в Санкт-Петербурге Летний Сад, а также сможете создать свой собственный миниатюрный садик из песка и камней.

Театр

Городской концертный зал

Тула, улица Советская, 2

10 июня, воскресенье 17:00

Цена: 300 р.

В воскресенье в Городском концертном зале пройдет комбинированная программа от театра «Мюсли». В самом начале зрителей ждет поэтически-пластический перфоманс «Самое счастливое лето», основанный на современной поэзии. Во второй части состоится мим-моноспектакль Дарьи Зайцевой «В коробке».

медиа-спектакль

Likerka Loft

Тула, пр. Ленина, 85

9-12 июня, суббота-вторник, 10.00 и до 31 августа

По цене входного билета

В первый день лета в Likerka Loft открылась выставка нового формата — мультимедиа-спектакль. Этот формат включает в себя сложную сценическую драматургию и особенности мультимедийных выставок. В основу сценария легли биографические факты, документы, письма и воспоминания современников Айвазовского. Параллельно в мультимедиа-спектакле обозначены ключевые исторические события, происходившие в годы жизни художника. Главные роли в видеоверсии спектакля исполнили Сергей Гармаш и Лянка Грыу.

Дом Волконского, Ясная Поляна

Ясная Поляна, музей-усадьба «Ясная Поляна»

9 июня, суббота, 20.00

10-12 июня, воскресенье-вторник, 10.00

По цене входного билета





Выставка с картинами греческих художников по мотивам произведений Льва Толстого откроет программу фестиваля и продлится до 8 июля. Всего в экспозиции собраны работы девятнадцати современных греческих живописцев. Выставка организована музеем «Ясная Поляна», Российским центром науки и культуры в Афинах и галереей MaLou Art Consulting & Gallery.

Дом Волконского, Ясная Поляна

Ясная Поляна, музей-усадьба «Ясная Поляна»

9-12 июня, суббота-вторник, 10.30, 16.00

Цена: первый маршрут – взрослые — 500 р., дети — 300 р.

второй маршрут — 1000 р.

Ясная Поляна предлагает новый формат экскурсии по усадьбе. Во время велопрогулки посетители будут проезжать по местам, упомянутым в дневниках Л. Н. Толстого , его романах и рассказах и знакомиться с историей этих мест. Оба маршрута проложены по грунтовым дорогам и тропинкам. Сбор групп у центральной части усадьбы за Домом Волконского за 15 минут до выезда.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

В кинотеатрах начался показ новой части легендарной франшизы о динозаврах. Спустя четыре года после катастрофы на острове динозавров, которую главные герои пытаются забыть как страшный сон, находится богатей, который хочет открыть частный клуб на этом месте. Триумфальное возвращение культовых героев, нашествие доисторических рептилий, невероятный масштаб и зрелищность — это всё «Мир Юрского периода 2».

Цена: от 120 р.

Ко дню рождения В. Цоя на экраны выходит музыкальная драма о начале творческого пути самого исполнителя и группы «Кино». Фильм рассказывает о его взаимоотношениях с Майком Науменко, его женой Натальей и многими, кто был в авангарде рок-движения Ленинграда 1981 года.

Цена: от 120 р.

В кино выходит еще один фильм, посвященный историческим личностям – путешественникам Василию Прончищеву и Семену Челюскину. Действие картины разворачивается в 1735 году. Совсем юные выпускники мореходки по указу Петра I отправляются в опасное путешествие на самый край земли русской, «…дабы учинить изыскания и очертить границы Империи российской вдоль берегов моря студеного». Это невероятная история любви, долга и чести.

Цена: от 120 р.

Желаем вам хороших выходных! Все остальные события доступны в Myslo/Афиша.