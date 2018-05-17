Фестивальное лето – 2018

К открытию нового сезона мы собрали все опен-эйры на любой вкус: от знаменитых рок-фестивалей до футбольного матча между артистами. Все мероприятия будут проходить на открытом воздухе и находятся в 2-3 часах езды от города. Первые фестивали стартуют уже на этой неделе.

На неделе

Золотой Город, туристический центр

село Петропавловское, улица Степная, 19

Хедлайнер: Дмитрий Маликов

Цена: по будням — 300 руб., суббота — 1000 руб.,

воскресенье — 500 руб., дети до 6 лет бесплатно, с 6 до 10 лет — скидка 50%.

В субботу открывается фестиваль «Среднерусская возвышенность» — одна из главных площадок для семейного досуга. На протяжении десяти недель вас ожидает яркая культурная программа. Каждую субботу и воскресенье на площадке перед входом в туристический комплекс «Золотой город» будут проходить концерты звёзд мировой и российской эстрады. В этом году ожидаются выступления итальянской певицы In-Grid и Натали. Откроет фестиваль Дмитрий Маликов. Билеты на все концерты можно приобрести в Myslo-кассе.

Клуб Red, Москва, Болотная набережная, 9с1

19 мая, суббота, 14:00

20 мая, воскресенье, 21:00

Хедлайнеры: ПЕРО, FOREGROUND, KONFIRMAT, BRIGHTDELIGHT, КВ36, Лиза Олиферова, МАНИЯВНУТРИ, ДИССОНАНС, MILKMANN'S, GREENLIME, PASSAGE TO VIRGINIA, DOGMILK, DREAMSENSE

Цена: танцпол — 500 руб., в день концерта — 650 руб.; VIP (сидячий на балконе) — предварительное бронирование — 750 руб., в день концерта — 1300 руб.

В субботу и воскресенье состоится финал крупнейшего международного фестиваля независимых коллективов Emergenza. Этот фестиваль можно сравнить с международным конкурсом Eurovision. Ежегодно фестиваль проходит в 34 странах с международным финалом в Германии Taubertal Open Air и дает возможность начинающим коллективам набраться опыта и приблизиться к национальной и международной музыкальной индустрии. 30 музыкальных групп будут бороться за звание лучшей группы России 2018. Победитель выиграет поездку на международный финал в Германию, где сможет выступить перед 20 000 зрителей. Подробности в официальной группе мероприятия.

Парк Сокольники, Москва

19 мая, суббота, 14:00

Хедлайнеры: Alekseev, Елена Темникова, ВИА Гра, Юлианна Караулова, Maruv & Boosin, MBAND, Мари Краймбрери, Artik&Asti, Ёлка и др.

Вход свободный.

Ежегодный многочасовой фестиваль молодых и популярных артистов состоится в четвёртый раз. На сцене выступят более 30 исполнителей из ротации канала «Музыка Первого». Вас ждет многочасовой марафон мощных суперхитов. Подробности в официальной группе.

База отдыха «Боровое», Московская область Ногинский район, д. Большое Буньково.

Хедлайнеры: Калинов Мост, Оргия Праведников, Тролль Гнет Ель, Йорш, Обе-рек, Недра, ДМЦ, Собаки Качалова, Павел Пиковский и группа Хьюго, Джин-тоник, Проект 3×3, Ascetics, Небо пополам, Дайте два, МодеМ, Оркестръ Тролля, Веселые Трутни.

Цена: от 200 руб.

В пятницу откроется первый опен-эйр лета — Шокофест. На трех сценах выступят известные рок-группы и начинающие талантливые музыканты. Кроме хорошей музыки вас ждут увлекательные мастер-классы, пространство, где можно заказать аквагрим, шарж и посетить барбершоп, и детская зона. Также у гостей будет возможность прокатиться на катамаране, отправиться на прогулку на лошадях или погонять на квадроцикле. На берегу озера есть возможность погрузиться с аквалангом. Все подробности о фестивале в официальной группе.

Ясная Поляна, музей-усадьба

Ясная Поляна, территория музея-усадьбы

Тематические экскурсии, мастер-классы, выступления тульских фольклорных коллективов, народные игры.

Цена: 100 р., участие в мастер-классе – 100 руб.

В субботу в Ясной Поляне пройдет фестиваль молодежных фольклорных ансамблей «Молодо-зелено». На празднике выступят дуэты и коллективы из Тулы, Венева, Куркинского и Ясногорского районов. В программе — традиционные народные песни, инструментальные наигрыши, танцы и игры. Участники и гости смогут поиграть в народные игры и разучить парочку народных танцев. Также в программе предусмотрены тематические экскурсии, мастер-классы и катание на лошадях.

Музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщино

село Монастырщино, Тульская область

Мастер-классы, катание на лошадях, дегустация меда из одуванчиков, стрельба из лука, народные танцы.

Вход свободный.





В субботу в мемориальном комплексе с. Монастырщино состоится еще один народный фестиваль. На берегу Непрядвы в эти дни развернутся многочисленные площадки для всевозможных забав. Гости смогут сделать скворечники или научиться играть в городки, покататься на лошадях или запустить воздушного змея, освоить старинные ремесла или искусство каллиграфии, поиграть на старинных инструментах или поучаствовать в танцевальном флешмобе. На одной из площадок посетители смогут отведать мед из одуванчиков и чай из музейной коллекции, предварительно поучаствовав в самоварной гонке.

Музей-заповедник В. Д. Поленова

Страхово, Тульская область, Заокский район, п/о Страхово.

Выставка-ярмарка детских работ, выступления детских коллективов, тематические конкурсы для участников и гостей фестиваля.

Вход свободный.

В субботу в 12.00 откроется ежегодный фестиваль детского творчества «Курочка Ряба». Событие пройдет в 15-й раз. Весенний фестиваль детского творчества объединяет творчески одаренных детей (в том числе и из детских домов, и детей с ограниченными возможностями) из Тульской, Калужской и Московской областей.

Традиционная программа фестиваля включает: выставку-ярмарку детских работ, выступления детских коллективов, тематические конкурсы для участников и гостей фестиваля.

Национальное событие года

Фестивали этого раздела вошли в топ-200 лучших событийных проектов России.

Тульский кремль, музей

Тула, кремль

Дегустация, мастер-классы по росписи пряников, конкурсы, концерт, развлекательные аттракционы, народные игры.

Вход свободный.

4 августа в 11.00 начнется самый сладкий фестиваль лета. Событие пройдёт в 3-й раз. Фестиваль познакомит гостей с многообразием пряника, поведает о традициях мастеров пряничных дел. Весь день для вас будут работать выставка-ярмарка пряников и кондитерских изделий, летний кинотеатр под открытым небом, тульская чайная, фотозона с пряничными арт-объектами. Вы сможете сделать чудесные фотографии и приобрести сладкие подарки себе и близким.

Ясная Поляна, территория музея-усадьбы

Спектакли ведущих российских и зарубежных театров по мотивам произведений Л. Н. Толстого , театральные читки, променад-театр.

Вход на территорию свободный, на некоторые спектакли приобретаются билеты.





C 9 по 11 июня с 10.00 в декорациях музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» в 3-й раз пройдет Международный театральный фестиваль «Толстой Weekend». Дата проведения фестиваля приурочена к 97-летию музея. По традиции, ведущие российские и зарубежные театры покажут постановки по мотивам произведений Л. Н. Толстого .



В этом году программным директором «Толстой Weekend» стал известный театральный критик, создатель спецпроектов МХТ ИМЕНИ А. П. ЧЕХОВА Павел Руднев. Кроме традиционных спектаклей, по словам программного директора, на фестивале будут представлены современные театральные форматы: спектакль-сторителлинг «Кто убил Анну», театрализованные читки пьес Толстого, которые редко ставятся на современной сцене, спектакль променад по знаменитому толстовскому дневнику

9 июня фестиваль откроется спектаклем «Фальшивый купон» Коляды-театра из Екатеринбурга. Скоро открывается продажа билетов на спектакли, следите за новостями на сайте и в нашей афише.

Чемпионат мира – 2018

Воробьевы горы (рядом с главным зданием МГУ)

Хедлайнеры: подробная программа будет опубликована позже.

Вход свободный.

С 14 июня по 15 июля в Москве пройдет Фестиваль болельщиков FIFA Fan Fest. Местом проведения фестиваля станут Воробьевы горы рядом с главным зданием МГУ в живописном парке. Во время чемпионата стадион «Лужники» превратится в гигантское интерактивное табло — на медиафасаде на крыше арены будет высвечиваться счет текущего матча. Посетителей фестиваля ожидает не только просмотр матчей в высоком качестве, но и насыщенная развлекательная программа, а также разнообразная кухня и официальный магазин лицензионных товаров Чемпионата мира по футболу FIFA. Следите за новостями.

Москва, ул. Большая Черкизовская, 125, поле стадиона «Сапсан Арена».

Хедлайнеры: Emir Kusturica, ансамбль им. Александрова, «Белорусские песняры», Цирк Братьев Запашных, «Машина времени».

Вход свободный.

25 мая в 18.00 откроется музыкально-футбольный фестиваль «Арт-футбол». На этом мероприятии в соревнованиях по футболу участвуют звезды. Нашу сборную представляют Илья Авербух, „«Квартет И», Иракли и многие другие. В программе матчи, живые концерты, выставки. Подробнее на официальном сайте.

Stadium — Ленинградский проспект, 80, к. 17, м. «Сокол»; Известия Hall — Пушкинская пл., 5; Бессонница — Болотная наб., 11, стр. 1, Москва.

Хедлайнеры: шведский дуэт Axwell Λ Ingrosso.

Цена: от 2300 руб.

15 июня в 22.00 состоится открытие фестиваля в поддержку мундиаля Music. Football 2018. За 30 дней фестиваля посетителей ждут 10 событий. На сцене будут выступать зарубежные и отечественные представители электронной музыки. Откроет фестиваль шведский дует Axwell Λ Ingrosso, который выступал на финале Лиги Европы в 2016 году. Подробности на официальном сайте.

Рок-музыка

Центральный парк, Тульская область, Киреевск, ул. Титова.

Хедлайнеры: «Черный обелиск», The Magnetix, Антиматерия, Lori Lori и др.

Вход свободный.





21 июля в 16.00 откроется ежегодный рок-фестиваль LIVEНЬ. На мероприятии ожидается не менее 2-х тысяч гостей со всей страны и ближнего зарубежья. Помимо выступления рок-команд, гостей фестиваля ждут турнир по силовым видам спорта, участие в котором смогут принять все желающие, мастер-классы, выставки и ярмарки и аттракционы для детей и взрослых. Следите за новостями.

Площадь города, Тульская область, г. Одоев

Хедлайнеры: программа составляется.

Вход свободный.

18 августа в 14.00 откроется рок-фестиваль «Свои». На сцене выступят 12 коллективов, которые прошли отборочный тур 6−7 апреля в клубе «Ирландец». Среди них группы: «Жамки», 5 минут, Каникулы на Марсе, Антиматерия, dantin, River Bridge, Aspen и другие. Следите за обновлениями.

Main Stage, Москва, Шарикоподшипниковская ул., 15/33

Хедлайнеры: Кирпичи, Спасибо, Несогласие, Монеточка, ГШ, Электрофорез, Кобыла и Трупоглазые Жабы, Увула, ВСИГМΣ, Деревянные Киты, Straight Mickey and the Boyz (SRB), Лето в Городе, Макулатура, Источник и другие.

Цена: от 600 руб.

С 10 до 11 июня состоится рок-фестиваль «Боль». Некоторые из музыкальных коллективов-участников фестиваля были определены на шоукейсе, который проходил в тульском КЦ « Типография ». На данный момент в списке около 50 коллективов. Подробная информация на официальном сайте.

Дизайн-завод FLACON, Большая Новодмитровская ул., 36 (ст. м. «Дмитровская»), Москва.

Хедлайнеры: «НАИВ».

Цена: от 1200 руб.

В прошлом году фестиваль возобновил свою работу после 11-летнего перерыва. 11 августа в 16.00 на территории московского дизайн-завода «Флакон» пройдет фестиваль «Панки в городе». Среди участников фестиваля «Панки в городе 2018» — коллективы «НАИВ», «План Ломоносова», Sellout, «Тени Свободы», «Бригадный подряд», «Операция Пластилин», «Йорш», «Элизиум», F.P.G., Good Times и «Порнофильмы». Подробности в официальной группе.

С. Аргамач-Пальна, Елецкий район, Липецкая область

Хедлайнеры: Strangers, АНТИМАТЕРИЯ, А.К.Ц.Е.Н.Т, IN EXTENSO, Тролль Гнёт Ель, Сказки Чёрного Города, MELANCHOLY.

Цена: от 600 рублей.

15 июня в 14.00 открывается международный фестиваль Antimateria Rock & Metal 2018 (ARM) — культурно-массовое музыкальное мероприятие в формате open-air. Основой концепцией ARM являются ценности: живой звук, комфорт зрителей и исполнителей, безопасность, свобода творчества и самовыражения, дух рок-н-ролла, единство легких и тяжелых стилей музыки. Миссия ARM — мы делаем зрителей и музыкантов счастливыми, вселяя дух рок-н-ролла и обеспечивая европейское качество и комфорт вашего участия и пребывания. Подробности на сайте.

Мощный line-up

Центральный парк культуры и отдыха им. Горького, Москва

Хедлайнеры: David Getta, Gorillaz, Massive Attack.

Цена: от 4000 руб.

27 июля в 17.30 откроется один из самых звездных фестивалей лета Park Live 2018. Хедлайнерами трех дней стали известные зарубежные звезды. Также гости фестиваля увидят выступления Sofi Tukker и Ивана Дорна, шведской певицы Tove Lo, российской группы The Hatters, команды Little Dragon и Kaleo, молодой коллектив из Шотландии Young Fathers, полноценный сет отыграет британский электронщик Bonobo, а также Tricky и EIMIC! Подробности на сайте.

Деревня Бунырево, Алексинский район

Хедлайнеры: Земфира, BrainStorm, Mgzavrebi, Браво, 25/17, The Hatters, MUJUICE, Animal ДжаZ, Аффинаж, Oligarkh, Brothers Moving, Yuko, Lucille Crew и многие другие.

Стоимость: от 4000 руб.

Ежегодный фестиваль стал визитной карточкой тульской области. 9 июня в 10.00 открывается легендарная «Дикая Мята». За три дня фестиваля на трех сценах выступят 70 исполнителей из 10 стран. Помимо концертов на территории фестиваля будут работать аттракционы, фуд-корт, кинотеатры и диафильминариум, где каждый сможет вернуть детские воспоминания за просмотром старых детских сказок. Подробности в афише.

Одинцовский район, в 2-х км от МКАД, Московская область, Московская школа управления «Сколково».

Хедлайнеры: Fever Ray, СБПЧ, Talib Kweli, Orbital.

Цена: от 2000 руб.



На нескольких сценах Bosco Fresh Fest 2018 будут представлены самые интересные музыкальные проекты, от андеграунда до известнейших мировых звезд, от звукового эксперимента до живых концертов. Главная тема фестиваля в этом году — космос: в самом красивом, ретро-футуристичном смысле слова.

Красногорский район, 5-й км Ильинского шоссе, Музей-усадьба «Архангельское», Москва.

Хедлайнеры: Richard Bona, Меджикул, Manizha, The New Power Generation.

Цена: от 2500 руб.



2 июня в 12.00 в музее-усадьбе «Архангельское» откроется Усадьба Jazz. В этом году фестиваль отмечает 15-летний юбилей, и по этому случаю его организаторы готовят уникальную программу. На пяти музыкальных сценах выступят более 500 джазовых музыкантов из 20 стран. Кроме музыкантов, фестиваль Усадьба Jazz 2018 объединит вокруг себя самых разных ярких и творческих людей: художников, поэтов, дизайнеров. Отдельная насыщенная программа, наполненная увлекательными и познавательными развлечениями, ждет на фестивале и детей. Завершится фестиваль торжественным фейерверком.

Археологический парк «Аргамач», Елецкий р-н, с. Аргамач-Пальна, Липецкая область.

Хедлайнеры: Чёрный обелиск, Маврин, Свободный режим, M.A.D. band, Kruger, Футы-Нуты, Пятая Стена, Омут, Little Dead Bertha, Потолок, Титан, Los crocodilos, Латинский квартал, Ginger Colt, Spaint, Наш километр, Свободный Режим, StoneHand.

Цена: 500 руб. на все дни фестиваля.

20 июля в 20.00 состоится открытие рок-фестиваля «Середина лета». Это ежегодный двухдневный фестиваль живой музыки различной стилевой направленности под открытым небом с возможностью не только пообщаться со старыми друзьями и найти новых, но и чему-то обучится на мастер-классах, а также поучаствовать в конкурсах с призами. Это не просто фестиваль с огромным количеством разноплановых музыкальных исполнителей, где каждый найдет музыку близкую ему по духу, но и совершенно особенная атмосфера встречи близких друзей. Подробности в официальной группе.

Cition Hall, Шмитовский проезд, 32-а, Москва.

Хедлайнеры: LOUNA, СЛОТ и др.

Цена: от 1000 руб.

10 августа в 18.00 откроется музыкальный фестиваль и премия журнала «Артист». Мероприятие планируется сделать ежегодным, поэтому оно станет «местом силы» для ценителей громкой бескомпромиссной музыки, ведь зрителей ждёт настоящий пятичасовой рок-перформанс от самых ярких российских команд, каждая из которых выступит с полноценным концертным сетом. Подробности в официальной группе.

Наука

Музей-заповедник «Коломенское», м. «Коломенская», пр. Андропова, 39, Москва.

Хедлайнеры: физик Кип Стивен Торн, профессор биологии, неврологии и нейрохирургии Роберт Моррис Сапольски, историк Майкл Шермер, футуролог Джеймс Баррат, геронтолог Обри ди Грей и др.

Цена: от 500 руб., вход для детей до 7 лет свободный.

11 августа откроется фестиваль Geek Picnic. В программе мероприятия посетителей будут ожидать зоны киберспорта, полноценная зона VR, научные выставки, невероятные схватки 100-килограммовых роботов, перформансы, арт-объекты и несколько десятков выступлений всемирно известных учёных, экспертов, предпринимателей и невероятных людей современности. Также посетители увидят первое в России шоу дронов в открытом небе, зоны киберспорта (турнир с призовым фондом), невероятные схватки 100-килограммовых роботов, перформансы, арт-объекты. Следите за новостями на сайте.

Исторические

Скорняково-Архангельское, с. Скорняково, ул. Муравьева, 23, Липецкая область.

Хедлайнер: артисты Мариинского театра.

Цена: входной билет от 350 р., вход свободный — детям до 5 лет включительно вход на фестиваль бесплатный (при предъявлении соответствующего документа), в для 1 ребёнка до 14 лет в сопровождении двух взрослых.

7 июля в 10.00 открывается фестиваль, который на время перенесет вас в атмосферу XIX века. Для гостей готовят иммерсивные пространства и исторические реконструкции, разнообразие мод от эпохи ампир до стиля модерн, стилизованные локации и фотозоны, конные выезды и полевые работы, кулинарные мастер-шоу и дегустации, особенности пляжного отдыха рубежа веков, ночь Ивана Купала и летний бал в усадьбе, уроки гувернёров и забавы игровой комнаты. Ярким событием фестиваля станет выступление артистов Мариинского театра. Подробности в официальной группе.

Не менее 30 площадок в Москве.

Историческая реконструкция от каменного века до советской оттепели.

Вход свободный.

10 августа откроется исторический фестиваль «Времена и эпохи». 13 дней фестиваля будут работать 33 площадки города, где будет представлена история от каменного века до советской оттепели. Подробности на официальном сайте.

Тематические

База «Деревня викингов», Лебедянский р-н, с. Тёплое, Липецкая область.

Хедлайнеры: IKARUSHKA, DJ NAMAH, ANGSHA, HANK HOBSON, KILLJOYZ, ШОУ БАРАБАНОВ ЭТНОДУМ, ПАРЯЩИЕ РУМЫНСКИЕ БОБРЫ, ОКОЛООКNА.

Цена: от 600 руб., от 1000 руб. в дни фестиваля.

22 июня в 15.00 состоится фестиваль музыки творчества и йоги «Дивные травы». На трех музыкальных сценах выступят рок-поп-этно-коллективы, на водной сцене будут проходить перформансы и акустические импровизации, а в воздушном замке будут проводиться занятия по йоге и цигун. Также посетителей ждут мастер-классы, кафе с вегетарианскими и обычными блюдами, баня, катание на лошадях и другие развлечения. Следите за обновлениями на сайте.

ул. Борисовские пруды, 31, Братеевский парк, Москва.

Программа уточняется.

Цена: от 500 руб. 18 августа в 14.00 откроется международный фестиваль пиротехнического искусства «Ростех». С 14.00 до 21.00 для гостей будут работать спортивные, творческие активности, тематические пространства, квесты и игры для всей семьи, выступление музыкальных исполнителей, фуд-корты и многое другое. С 21.00 начнется пиротехническое соревнование, где восемь международных команд представят свои пиротехнические шоу, подготовленные согласно конкурсному заданию. Следите за обновлениями на сайте.

Парк Красная Пресня, Москва.

Экогастрономическое движение Slow Food.

Цена: информация уточняется.



28 июля в 11.00 состоится открытие фестиваля «О, да! Еда! 2018» в Москве. Пикник будет посвящен экогастрономическому движению Slow Food, философия которого кроется в трёх словах: «Вкусно. Чисто. Честно». Адепты Slow Food верны местным традициям питания, заботятся об экологии, фермерстве, умеют жить не спеша и получать от еды удовольствие. Следите за новостями на официальном сайте.

Тула, аэропорт Клоково.

Воздушная акробатика, ночные полеты.

Вход свободный.

23 июня в 22.00 фестиваль «Тульские крылья» откроют ночные полеты. Вечер начнется выступлением участниц шоу «Стихия». 24 июня в 11.00 состоится открытие основной части, где выступит легендарная Вива Скрипка. Подробности в афише.

Тульская обл., Щекинский р-н, с. Крапивна.

Хедлайнеры: Большой Джазовый Оркестр под управлением Петра Востокова, группа Inwires и Анастасия Крашевская, Трио JoanderSantos (Бразилия), Инна Желанная, группа 1\2 ОРКЕСТРА, группа GuruGrooveFoundation.

Вход свободный.

2 июня в 9.00 откроется XVI международный фестиваль крапивы. Весь день фестиваля будет работать экскурсии и выставки Крапивенского музея. В 12 часов начнет работу площадка крапивных боев и музыкальная. Гости смогут попробовать блюда из крапивы, посетить площадки реконструкции, ярмарки и мастер-классы. Подробности на сайте.

Калужская областная филармония, ул. Ленина, 60, г. Калуга.

Хедлайнер: датский гитарист Хенрик Андерсен, испанский гитарист фламенко — Хуан Канизарес, джазовый оркестр Игоря Бутмана и др.

Цена: 400 руб.



Один из крупнейших гитарных форумов Европы в течение пяти дней традиционно представит самые разные музыкальные жанры. Художественный руководитель фестиваля — Олег Акимов. Подробности на сайте.

Банный курорт «Гуси-лебеди», г. Ногинск, ул. Санаторная, 7, Московская область.

Мастер-классы по парению, массаж и спа-процедуры, ярмарка, выставочные стенды.

Вход свободный.

29 июня в 11.00 откроется фестиваль «БаняФест». Посетителей ждет насыщенная программа: мастер-классы по парению, спа-процедуры, ярмарка, выставочные стенды. Профессиональные ведущие и диджеи предлагают насыщенную развлекательную программу — живые, концерты, конкурсы, анимационное шоу. Подробности на сайте.

Независимая музыка

Калужская область, место проведения уточняется.

Программа фестиваля уточняется.

Вход свободный.

24 августа откроется ежегодный волонтерский фестиваль «Быть добру». Основная цель фестиваля — поддержать малоизвестных талантливых музыкантов. На данный момент продолжается прием заявок от будущих участников. На фестивале ожидается три сцены — две электрические и одна акустическая. Следите за обновлениями на сайте

Секретный лес, Тула, Тульская область.

Хедлайнеры: DJ RACHARD, ЧЕРТОПОЛОХ, БОТАНИКА и др.

Цена: от 500 руб.

После небольшого перерыва фестиваль возобновляет свою работу. Открытие фестиваля запланировано на 3 августа. На сцене выступят 55 музыкальных коллективов из Москвы, Тулы и Брянска. Они исполнят музыку в формате живого и электронного звучания. Также во время фестиваля будут работать спортивные площадки, инсталяции. Подробности в официальной группе.

Село Монастырщино, Тульская область.

Хедлайнеры: Шухрат Хусаинов, поэт и музыкант Михаил Башаков, группа «Возвращение», ансамбль «Порт Сентябрь».

Цена: 300 руб. — организационный сбор.

25 мая в 10.00 фестиваль авторской песни на Куликовом поле откроется в 18-й раз. Каждый здесь собираются сотни авторов и исполнителей бардовской песни, творческие коллективы и клубы авторской песни из разных уголков нашей Родины. Всех их объединяет романтика костра, гитары и душевной беседы. В этом году впервые заработает вторая, малая сцена под названием «СторОжа», на которой смогут выступить все желающие без предварительного отбора. Подробности совсем скоро в афише.

Пикники журналов

Музей-заповедник «Коломенское», м. «Коломенское», Москва.

Хедлайнеры: ЗЕМФИРА, ARCADE FIRE, BELLE & SEBASTIAN, KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD, JOEY BADA$$, RHYE, PHARAOH.

Цена: от 3000 руб.

4 августа открывается один из крупнейших опен-эйров Москвы – «Пикник «Афиши». В этом году будут работать три сцены.

Среди участников заявлены Земфира, канадцы Arcade Fire, шотландцы Belle & Sebastian и коллектив из Мельбурна King Gizzard & the Lizard Wizard, а также Joey Bada$$, Rhye и Pharaoh. Следите за обновлениями на сайте

Московский музей современного искусства, Гоголевcкий бул., 10, Москва.

Хедлайнеры: Дельфин, Антон Севидов и Хаски.

Цена: от 1600 руб.

26 мая в 13.00 откроется второй фестиваль Esquire Weekend. На фестивале будут работать восемь интерактивных зон, по числу рубрик в журнале. В каждом из пространств будут организованы различные мастер-классы, перформансы, диалоги, где посетители смогут приятно провести время, в том числе за коктейлями и блюдами от главных гастрономических проектов Москвы 2018 года. В этом году впервые появится полноценная музыкальная сцена, где выступят хедлайнеры фестиваля. Подробности на сайте.

Детские

ВДНХ, павильон 75, проспект Мира, 119, Москва.

Декорации мультфильмов, анимационные герои, интерактивные площадки.

Цена: 600 руб.

30 мая в 10.00 открывается фестиваль детской анимации «Мультимир». На территории фестиваля будут работать интерактивные площадки крупнейших российских и зарубежных студий. Посетители могут встретиться с любимыми героями мультфильмов «Маша и Медведь», «Фиксики», «Ми-Ми-Мишки», «Белка и Стрелка» и легендарные персонажи «Простоквашино». Также гостей ждет увлекательное шоу «Наукомания», мульт-квест и концерты. Подробности в официальной группе.

Ясная Поляна, научно-культурный центр музея-усадьбы Л. Н. Толстого.

Тула, улица Октябрьская, 12.

Большая развлекательная программа для детей.

Вход свободный.

На ежегодном фестивале гостей ждет большая развлекательная программа с музыкальными и цирковыми номерами, мастер-классами и играми, а также конкурс на лучшую роспись маски из папье-маше. Подробнее о программе будет объявлено дополнительно. Следите за новостями о фестивале в афише.

Кинофестивали

Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ).

Тула, улица Демонстрации, 134.

70 новых фильмов на 20 площадках Тулы и области.

Вход на все мероприятия фестиваля свободный.

21 мая в 18.00 состоится открытие Международного фестиваля военного кино им. Ю. Озерова. Мероприятие пройдет в 16-й раз. На фестивале будет представлено около 70 новых фильмов, которые пройдут на более чем 20 площадках Тулы и области: в кинотеатрах, вузах, школах, детских домах, суворовском и кадетском училищах. Показы фестиваля открывает фильм «Вера».

Гостей ждут творческие встречи с известными актерами и деятелями искусства. Полное расписание кинопоказов доступно в афише.

Спорт

Городской парк Новомосковска.

Новомосковск, ул. Парковая, 2-а.

3-часовое торжество уличных субкультур в семи городах Тульской области.

Вход свободный.

Фестиваль уличного спорта и искусства «Мастера стилей» проводится в шестой раз. По традиции, участники представляют основные направления субкультуры улиц: уличные танцы, паркур, воркаут, экстрим, граффити. Фестиваль расширяет свою географию. в этом году тур пройдет в семи городах Тульской области. Первый тур состоится в городском парке Новомосковска 26 мая в 13.00. Следите за новостями о фестивале в афише.

Авто- и мотофесты

Малоярославец, Боровское шоссе, ул. Коммунистическая, Калужская область.

Хедлайнеры: Алиса, Louna, Княzz, Distemper и др.

Цена: от 700 руб.



28 июня состоится открытие 26-го фестиваля «МотоМалоярославец» в рамках The Russian Bike Week. В данный момент проходит серия отборочных туров для групп, которые примут участие в фестивале. Всего в фестивале примут участие около 120 музыкальных коллективов. Гостей фестиваля ждет мото шоу, выставка мото техники, выступления каскадеров, исторические реконструкции, а также конкурсы, бои надувными дубинами, аэрохоккей, футбол и многое другое. Следите за обновлениями на сайте.

С. Вязовое, Долгоруково, Долгоруковский р-н, Липецкая область.

Хедлайнеры: Монгол Шуудан, Калевала, Lori Lori, Яйцы Fаберже Мистер Твистер, 13-е созвездие, Alex Carlin Band, Jack Action, Meantraitors.

Цена: от 700 руб.

6 июля фестиваль MotoFest 48 откроется в 19-й раз. Традиционно на фестиваль собираются мотоциклы и их почитатели, популярные рок исполнители и их поклонники, встречаютя друзья со всех уголков нашей Родины. Это общение, драйв, эмоции которые остаются надолго. Для гостей будут работать сувенирные лавки, магазины с рок-атрибутикой и мото- аксессуарами и многое другое. Подробности в официальной группе.

Автодром Moscow Raceway, Волоколамский район, д. Шелудьково, 39, Московская область.

Открытый любительский лично-командный чемпионат по кольцевым гонкам на исторических и классических автомобилях Moscow Classic Grand Prix.

Цена: от 500 руб.

Кроме любительского чемпионата гостей мероприятия ждет экспозиция автомобилей клубов и сообществ, чемпионат России по гонкам на радиоуправляемых автомобилях RC 10 и М 5, чемпионат по киберспорту на игровых автоматах времён СССР, воздушный бой на радиоуправляемых самолетах (размах крыльев 1 м), дрифт шоу, фестиваль воздушных шаров, выступление музыкальных коллективов. Только на этом фестивале зрители имеют возможность заходить в боксы команд, наблюдать за подготовкой гонщиков к старту и общаться с чемпионами. Подробности на официальном сайте.

Культура/искусство

Музей-заповедник В. Д. Поленова.

Страхово, Тульская область, Заокский район, п/о Страхово.

Выставка «Итальянские впечатления Поленовых», показы итальянских фильмов, концерты, театральные представления.

Вход свободный.

21 июня в 18.00 фестиваль откроет праздник музыки на Болотов.Дача. Также в программе фестиваля запланирован показ фильмов участников фестиваля итальянского кино N.I.C.E., многочисленные лекции и музыкальные концерты, спектакли с участием Вениамина Смехова и артистов московских театров. Все дни фестиваля будет работать выставка «Итальянские впечатления Поленовых». Организаторы также готовят развлекательную программу для детей. Закроет фестиваль выступление грузинской рок-группы Nash Albert Band. Подробности совсем скоро в афише.

Новая площадка в районе м. Красносельская, 1-я Рыбинская, 1, Москва.

Хедлайнеры: Ансамбль Алаш, Театр. На вынос, человек-оркестр Mr Marcaille и др.

Цена: от 1000 руб. (при покупке от 4 билетов).

21 июля в 14.00 откроется фестиваль современного росссийского искусства. Фестиваль поддерживает молодых художников, музыкантов и режиссеров, создавая возможности для воплощения их идеи? В фестивале примут участие молодые талантливые музыканты, режиссеры и художники. Кроме того, предполагаются специальные сцены, посвященные поэзии, экспериментальной музыке. Подробности и заказ билетов на сайте.

ТИАМ, Тула, проспект Ленина, 25−27.

Объект «кАРТограмма», общение с художниками, музыкальная программа, летний кинотеатр.

Цена: 200 руб.

16 июня в 19.00 открывается ежегодный фестиваль „«Картонная ночь». В этом году темой мероприятия стала ностальгия по старым вещам, которые могут заваляться в любой квартире, организаторы назвали это «теорией хлама». Посетителей встретит уютный дворик с необычными инсталляциями современных художников, начинающие музыкальные группы, мастер-классы по изготовлению всякой приятной мелочи, настольные игры, ароматный кофе и ночной кинопоказ на открытом воздухе. Подробности в официальной группе музея.

Фольклор

Тульская область, Венёвский район, д. Свиридово, урочище «Двенадцать ключей».

Музыкальный фольклор, ярмарка мастеров, старинные аттракционы и забавы.

Вход свободный.

28 июля откроетс фестиваль «12 ключей». За годы своего существования фестиваль из областного приобрел статус международного. Фольклорный фестиваль «12 ключей» стал живым источником возрождения народных традиций на веневской земле. В этом году фестиваль приурочен к к празднованию 1030-летия со дня Крещения Руси.



На фестивале будут работать три тематические зоны «Музыкальный фольклор» — главная сцена, где коллективы представляют музыкальные и танцевальные традиции народной культуры. «Ярмарка мастеров» — ремесленные ряды, где мастера в интерактивной форме знакомят гостей и зрителей фестиваля со своим ремеслом. «Старинные аттракционы и забавы» — игровые аттракционы и развлечения в традициях народной культуры. Подробности совсем скоро в афише.

Тульский кремль, музей

Тула, кремль

Народные забавы, ярмарки, конкурсы, открытая киноплощадка.

Вход свободный.

Ежегодный фестиваль народной традиционной культуры состоится в 4-й раз. В фестивале примут участие мастера-игрушечники, гармонисты, плясуны, исполнители частушек из 20 регионов страны. Гости смогут погулять по щедрым ярмарочным рядам, присоединиться к народным забавам, послушать выступления фольклорных ансамблей и посмотреть фильме на летней ретро-площадке кинотеатра «Майский». Гостей ждет множество интересных конкурсов.

Городская роща, г. Ефремов, Тульская область.

Литературные чаепития.

Вход свободный.



27 мая состоится ежегодный праздник Дома-музея А. А. Бунина «К Буниным в Ефремов в Троицын день…». Праздник включает в себя работу детских игровых площадок, мастер-классы, литературные чаепития, пленэры, выставки старинных самоваров, катание на лошадях, разнообразную концертную программу. Подробности совсем скоро в афише.

Этно

Село Слободка, городской округ Тула, Тульская область.

Древние ремесла.

Вход свободный.



30 июня состоится народный фестиваль «Дорога в Кордно». Название фестиваля не случайно, по одной из версий, в Веневском районе находилась столица вятичей под названием КОРДНО (Корьдно). На фестивале вы сможете посетить многочисленные мастер-классы по древним ремеслам. Как когда-то на Руси, будет работать большая ярмарка с изделиями тульских мастеров и фермеров. Вы увидите выступления музыкантов на главной сцене. Также весть день фестиваля посетители смогут кататься на лошадях и пони. Подробности совсем скоро в афише.

Усадьба «Отрада», Тарусский район, берег Оки, Волковское,

Калужская область.

Хедлайнеры: ТРОЛЛЬ ГНЕТ ЕЛЬ, HEIDEVOLK, КАЛЕВАЛА, СКОЛОТ и др.

Цена: от 3500 руб.

20 июля в 14.00 откроется ежегодное событие, объединяющее любителей фолк-музыки и национальных традиций прошлых лет. На трех фестивальных сценах выступят более 20 музыкальных коллективов. Также зрителей ждут большая ярмарка, четыре зоны активного отдыха, историческая реконструкция. Подробности в официальной группе.

Музеон, Крымский вал, 2, Москва.

Хедлайнер: Biffy Clyro.

Цена: от 800 руб.





21 июля отроется летний-московский опер-эйр Ahmad Tea Music Festival 2018. Это единственный фестиваль на российском культурном пространстве, который позволяет перенестись в атмосферу британских музыкальных фестивалей. На сцене выступят шесть музыкальных коллективов. Подробности в официальной группе.

Театральные

Тула

Программа находится в разработке.

Вход свободный.

16 июля откроется юбилейный фестиваль уличных театров «Театральный дворик». Каждый год гости фестиваля встречаются с уже полюбившимися артистами и открывают для себя новые имена. Традиционно в фестивале примут участие артисты российских и зарубежных театров. Следите за новостями афиши.

Тульская область, Чернский район, с. Тургенево, Бежин луг.

Фольклорные коллективы, ночное театрализованное представление.

Вход свободный.



30 июня в 13.00 откроет литературный фестиваль «Песни Бежина луга». Праздник проводится на знаменитом Бежином лугу, на живописном берегу реки Снежедь. Гостей ожидает концертная программа с участием фольклорных коллективов, выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, народные игры, забавы, ночное театрализованное представление, где оживут страницы произведений Тургенева. Неповторимое зрелище будет сопровождаться чудесной музыкой и пением. Завершится праздник грандиозным фейерверком. Следите за новостями в афише.



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