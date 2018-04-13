Дикая мята 2018

Ежегодный трехдневный фестиваль музыки, любви и свободы пройдёт в одиннадцатый раз.

9, 10 и 11 июня в деревне Бунырево Тульской области на трех сценах выступят 70 исполнителей из 10 стран.

Музыка

В число хедлайнеров фестиваля вошла Земфира после двухлетнего перерыва творческой деятельности.

Также на сцене выступят культовые исполнители альтернативной и главной музыкальной сцены: BrainStorm, Mgzavrebi, Браво, 25/17, The Hatters, MUJUICE, Animal ДжаZ, Аффинаж, Oligarkh, Brothers Moving, Yuko, Lucille Crew и многие другие. Впервые к фестивалю присоедится группа «Валентин Стрыкало».

Меломанов ожидает богатый музыкальный выбор. На фестивале будет представлен широкий спектр традиционных и современных музыкальных направлений. В лайнап вошли исполнители традиционного рока, хип-хоп музыки и модных инди течений и эклектичной музыки.

Также на площадках Дикой Мяты в этом году выступят отечественные и зарубежные молодые исполнители, такие как ЗавтракКусто, балканская группа La Fanfarria del Capitán, израильские исполнители The Paz Band и корейская исполнительница Ян Гэ.

Площадки фестиваля

На территории фестиваля, по традиции, будет работать детский сад и аттракционы, фудкорт, маркет эко-еды и дизайнерских вещей, кинотеатр и лекторий.

Спортивная часть включает в себя площадки для серфинга, волейбола, бейсбола и баскетбола, а также возможность покататься на воздушном шаре или квадроцикле!

В этом году на Дикой Мяте откроется «Диафильминариум».





Это пространство, в котором каждый сможет вспомнить детство, просматривая плёнки диафильмов старых добрых сказок. В коллекции есть сказки для детей, сказки народов мира и советская фантастика. Просмотры приправятся легкой электронной музыкой: ambient, dub, new age и др.

Автобусный тур

Для меломанов из других городов будет запущен автобусный тур.

Автобусы будут следовать из городов: Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Воронеж, Краснодар и Ростов-на-Дону, Самара-Тольятти, Обнинск, Брянск, Калуга.

Поклонникам просто нужно найти в списке свой автобусный тур и присоединиться к единомышленникам из своего города.

Официальный сайт: http://mintmusic.ru