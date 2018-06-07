Экскурсионная программа, посвященная Дню России

В рамках праздника сотрудники музея П.Н. Крылова приготовили для вас две экскурсии:

«Жизнь и творчество П.Н.Крылова» — экскурсия, посвященная творчеству нашего земляка, выдающегося советского художника Порфирия Никитича Крылова (1902−1990). Крылов — Герой Социалистического труда, действительный член Академии художеств СССР, почетный гражданин Города-героя Тулы и Тульской области, один из знаменитой триады художников-карикатуристов Кукрыниксов. Более 1500 произведений живописи, графики, архивных документов было передано в дар музею самим художником и его сыновьями. Такое большое количество работ позволило открыть в 1997 году музей и проследить все этапы творческого пути художника.

Выставка из фондов ТОХМ «Течет река Волга». Все без исключения в нашей стране, да и многие за её пределами знают имя великой русской реки. Волга-кормилица, Волга-дорога, Волга-красавица и матушка… Именно её многие художники воспели в своих полотнах. Мы приглашаем взрослых и детей взглянуть на неё глазами живописцев.

Экскурсии проходят в течение дня по мере комплектования групп (от 6 человек)



Стоимость: по билетам музея