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Фекла Толстая. Классика в цифровую эпоху.

Фекла Толстая. Классика в цифровую эпоху.

Современным молодым людям все труднее читать длинные классические произведения, разбираться в хитросплетениях героев и сюжетных линий. Нужно ли делать шаг навстречу аудитории, которая получает информацию с экрана мобильного телефона? Можно ли предложить современные способы навигации по классическим текстам? И не испортится ли от этого само восприятие литературы? На примере мобильного приложения «Живые страницы» обсудим бытование классики в цифровую эпоху.

Вход свободный.

Где и когда?
ОКТАВА, ОАО
Тула, Каминского ул., д.24
10 июня 2018, воскресенье
14:00
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