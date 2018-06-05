Фекла Толстая. Классика в цифровую эпоху.

Современным молодым людям все труднее читать длинные классические произведения, разбираться в хитросплетениях героев и сюжетных линий. Нужно ли делать шаг навстречу аудитории, которая получает информацию с экрана мобильного телефона? Можно ли предложить современные способы навигации по классическим текстам? И не испортится ли от этого само восприятие литературы? На примере мобильного приложения «Живые страницы» обсудим бытование классики в цифровую эпоху.

Вход свободный.