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Хрупкие вещи

Хрупкие вещи

10 июня в 17.00 на сцене Городского концертного зала состоится камерный вечер «Хрупкие вещи» (режиссёр — Людмила Кацеро).


Программа «Хрупкие вещи» состоит из двух отделений: первое — это поэтически-пластический перфоманс «Самое счастливое лето», основанный на современной поэзии. Строки о детстве и взрослении, о жизни и смерти, о черешне и яблоках, клубках пряжи и старых ёлочных игрушках…

Второе отделение — мим-моноспектакль Дарьи Зайцевой «В коробке». Это фантазия о герое, который прячется от мира в своих фантазиях и творит свою хрупкую реальность. Как из одного актёра, картонных коробок и совсем простых вещей рождается спектакль?

Справки и заказ билетов -по телефону: +7−953−957−69−22

Стоимость: 300 р.

 

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
10 июня 2018, воскресенье
17:00
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