Страна: Россия, 2017

Премьера: в РФ 07.06.2018

Режиссер: Дмитрий Суворов

Актеры: Наиль Абдрахманов, Алина Ланина, Евгений Ткачук, Валерий Баринов, Данила Якушев, Егор Цимцуник, Сергей Рост, Сергей Терещенко, Александр Дьяченко

Жанр: приключения, семейный

Продолжительноcть: 96 мин

1735 год, время великих географических открытий. Совсем юные выпускники мореходки Василий Прончищев и Семен Челюскин, по указу Петра I отправляются в опасное путешествие на самый край земли русской «… дабы учинить изыскания и очертить границы Империи российской вдоль берегов моря студенного». Это невероятная история любви, долга и чести.