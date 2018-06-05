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Страна:
Россия, 2017
 
Премьера:
в РФ 07.06.2018
 
Режиссер:
Дмитрий Суворов
  
Актеры:
Наиль Абдрахманов, Алина Ланина, Евгений Ткачук, Валерий Баринов, Данила Якушев, Егор Цимцуник, Сергей Рост, Сергей Терещенко, Александр Дьяченко
  
Жанр:
приключения, семейный
  
Продолжительноcть:
96 мин
  

1735 год, время великих географических открытий. Совсем юные выпускники мореходки Василий Прончищев и Семен Челюскин, по указу Петра I отправляются в опасное путешествие на самый край земли русской «… дабы учинить изыскания и очертить границы Империи российской вдоль берегов моря студенного». Это невероятная история любви, долга и чести.

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