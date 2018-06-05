Первые
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 07.06.2018
Режиссер:
Дмитрий Суворов
Актеры:
Наиль Абдрахманов, Алина Ланина, Евгений Ткачук, Валерий Баринов, Данила Якушев, Егор Цимцуник, Сергей Рост, Сергей Терещенко, Александр Дьяченко
Жанр:
приключения, семейный
Продолжительноcть:
96 мин
1735 год, время великих географических открытий. Совсем юные выпускники мореходки Василий Прончищев и Семен Челюскин, по указу Петра I отправляются в опасное путешествие на самый край земли русской «… дабы учинить изыскания и очертить границы Империи российской вдоль берегов моря студенного». Это невероятная история любви, долга и чести.
14 июня, четверг
|00:15
|Киносити
Сегодня
|Киносити
|
10:10
16:05
20:25
Завтра
|Киносити
|
10:10
16:05
20:25
00:15
9 июня, суббота
|Киносити
|
10:10
16:05
20:25
00:15
10 июня, воскресенье
|Киносити
|
10:10
16:05
20:25
00:15
11 июня, понедельник
|Киносити
|
10:10
16:05
20:25
00:15
12 июня, вторник
|Киносити
|
10:10
16:05
20:25
00:15
13 июня, среда
|Киносити
|
10:10
16:05
20:25
00:15
14 июня, четверг
|Киносити
|
00:15