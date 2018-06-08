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Продолжаем голосовать за лучших тульских туроператоров

Продолжаем голосовать за лучших тульских туроператоров

Участвуйте в народном голосовании Myslo, чтобы сделать наш город лучше.

Напоминаем, что на нашем портале идёт голосование за лучших туристических операторов Тулы. Поделитесь своим мнением!

Голосуйте за ваших любимых туроператоров, делайте репосты.
Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!

Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».

 

За второе и третье места будут наклейки поменьше.

как голосовать

Вам предлагается пара туроператоров, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно. Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам место, кликая на фото или на название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.

25 июня мы подведем итоги голосования и назовем тройку
лучших, самых «народных»
туроператоров в Туле.

Мы также ждем ваших развернутых комментариев: куда лучше обращаться за туристическими путёвками и почему?

Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки, поэтому пойманные на жульничестве будут дисквалифицированы.

сегодня, в 14:54 0
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Выходные в Туле: 9-12 июня
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