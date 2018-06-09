Тульская область: 12 точек потенциального роста

Павел Гнилорыбов— автор проекта «Моспешком», ведущий телеграм-канала «Архитектурные излишества». Его выступление будет посвящено местам Тульской области, достойным посещения, в том числе и в пеших маршрутах. Лев Толстой много ходил и изучал Тульскую губернию — и нам нужно не забывать об уникальных удивительных, нередко неизвестных даже тулякам местах. Маршрут до многих из них займет часть уик-энда, но принесет массу положительных впечатлений.

Павел Гнилорыбов расскажет о знаменитых усадьбах Тульской области, об исчезающих узкоколейных железных дорогах, походах Льва Толстого по Тульскому краю в Калугу и Москву, Ишутинском городище на Красивой Мече и многих других точках на карте, привлекательных для туризма выходного дня.

Вход свободный