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Сад в миниатюре

Сад в миниатюре

История развития садово-паркового искусства, или другими словами ландшафтного дизайна, берет свое начало из глубины веков. Определение «ландшафтная архитектура» появилось впервые в США примерно двести лет тому назад. В нашу страну привёз эту область архитектуры Пётр I.
В рамках празднования Дня России Выставочный зал приглашает всех желающих на интерактивное занятие, посвящённое ландшафтному дизайну. Мы узнаем, когда и как создавался первый в Санкт-Петербурге Летний Сад, а также создадим свой собственный миниатюрный садик из песка и камней.

Занятие проходит по предварительной записи по телефону: 56−09−92.


Стоимость: взрослые — 150 р., дети — 60 р.

Где и когда?
Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей»
12 июня 2018, вторник
12:00
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