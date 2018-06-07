Сад в миниатюре

История развития садово-паркового искусства, или другими словами ландшафтного дизайна, берет свое начало из глубины веков. Определение «ландшафтная архитектура» появилось впервые в США примерно двести лет тому назад. В нашу страну привёз эту область архитектуры Пётр I.

В рамках празднования Дня России Выставочный зал приглашает всех желающих на интерактивное занятие, посвящённое ландшафтному дизайну. Мы узнаем, когда и как создавался первый в Санкт-Петербурге Летний Сад, а также создадим свой собственный миниатюрный садик из песка и камней.

Занятие проходит по предварительной записи по телефону: 56−09−92.



Стоимость: взрослые — 150 р., дети — 60 р.