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Автострада

Автострада

Ежегодная выставка и ралли ретро-автомобилей в Тульском кремле пройдет в 15-тый раз. За годы проведения фестиваля стал широко известен автомобилистам и просто россиянам. «Автострада» объединяет всех, кто не мыслит своего существования без автомобиля!

В программе фестиваля:

  • Выставка тюнингованных автомобилей и мотоциклов на площади Ленина. ТОП-32 — лучшие из лучших в категории «Тюнинг»
  • Показательные выступления участников выставочного дня, шоу-программа

    Кубок SternAuto по гонкам на детских педальных машинах 2017 — третий этап

    Ралли исторических автомобилей «Автострада» Тула. Открытый кубок Тульской области по ретро-ралли на приз губернатора Тульской области. Второй этап кубка РАФ по ретро-ралли
  • Городская программа празднования Дня России. Концерт звезд эстрады, фейерверк.

Вход свободный.

Где и когда?
Тульский Кремль, музей
12 июня 2018, вторник
10:00
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