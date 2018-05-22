Автострада
Ежегодная выставка и ралли ретро-автомобилей в Тульском кремле пройдет в 15-тый раз. За годы проведения фестиваля стал широко известен автомобилистам и просто россиянам. «Автострада» объединяет всех, кто не мыслит своего существования без автомобиля!
В программе фестиваля:
- Выставка тюнингованных автомобилей и мотоциклов на площади Ленина. ТОП-32 — лучшие из лучших в категории «Тюнинг»
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Показательные выступления участников выставочного дня, шоу-программа
Кубок SternAuto по гонкам на детских педальных машинах 2017 — третий этап
Ралли исторических автомобилей «Автострада» Тула. Открытый кубок Тульской области по ретро-ралли на приз губернатора Тульской области. Второй этап кубка РАФ по ретро-ралли
- Городская программа празднования Дня России. Концерт звезд эстрады, фейерверк.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Кремль
12 июня 2018, вторник
10:00