Ежегодная выставка и ралли ретро-автомобилей в Тульском кремле пройдет в 15-тый раз. За годы проведения фестиваля стал широко известен автомобилистам и просто россиянам. «Автострада» объединяет всех, кто не мыслит своего существования без автомобиля!

В программе фестиваля:

Выставка тюнингованных автомобилей и мотоциклов на площади Ленина. ТОП-32 — лучшие из лучших в категории «Тюнинг»

Показательные выступления участников выставочного дня, шоу-программа



Кубок SternAuto по гонкам на детских педальных машинах 2017 — третий этап



Ралли исторических автомобилей «Автострада» Тула. Открытый кубок Тульской области по ретро-ралли на приз губернатора Тульской области. Второй этап кубка РАФ по ретро-ралли

Кубок SternAuto по гонкам на детских педальных машинах 2017 — третий этап Ралли исторических автомобилей «Автострада» Тула. Открытый кубок Тульской области по ретро-ралли на приз губернатора Тульской области. Второй этап кубка РАФ по ретро-ралли Городская программа празднования Дня России. Концерт звезд эстрады, фейерверк.

Вход свободный.