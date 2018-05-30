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Лето

Лето

Страна:
Россия, 2018
 
Премьера:
в РФ 07.06.2018
 
Режиссер:
Кирилл Серебренников
  
Актеры:
Тео Ю, Роман Билык, Ирина Старшенбаум, Филипп Авдеев, Александр Горчилин, Юлия Ауг, Никита Ефремов, Георгий Кудренко, Александра Ревенко, Никита Еленев
  
Жанр:
драма, музыкальный
  
Продолжительноcть:
126 мин
  

Фильм рассказывает о самом начале творческого пути Виктора Цоя и группы «Кино», о его взаимоотношениях с Майком Науменко, его женой Натальей и многими, кто был в авангарде рок-движения Ленинграда 1981 года. Это история о Ленинграде 80-х, о любви, поисках и больших надеждах — о настроении, которое останется с нами навсегда.

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Сегодня
13:25 Киносити
21:10 Киносити
Завтра
13:25 Киносити
21:10 Киносити
9 июня, суббота
13:25 Киносити
21:10 Киносити
10 июня, воскресенье
13:25 Киносити
21:10 Киносити
11 июня, понедельник
13:25 Киносити
21:10 Киносити
12 июня, вторник
13:25 Киносити
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