Недержание мочи у женщин: как избавиться от недуга навсегда?

Деликатная проблема, о которой многие привыкли молчать – недержание мочи в стрессовой ситуации у женщин. Но не говорить о ней не значит ее решить.

А между тем она серьезно отражается практически на всех аспектах жизни, значительно затрудняет профессиональную деятельность, ограничивает социальные контакты и вносит дисгармонию в семейные отношения.

Ошибочно полагать, что с такой проблемой могут столкнуться только пожилые люди – недуг может проявиться в любом возрасте. Медики отмечают, что недержание может являться как осложнением тяжелых родов и рождением крупного плода, так и возрастными изменениями – ослаблением связочного аппарата. И о нем не стоит молчать, а уже при первых признаках необходимо обратиться к врачу и выяснить причины.

О том, как избавиться от этой проблемы, рассказала заведующая отделением эндоскопической и малоинвазивной хирургии НУЗ «Отделенческая больница на ст. Тула ОАО «РЖД» Ольга Соловьева. Она уже много лет помогает женщинам навсегда забыть о недержании и жить полноценной жизнью.

Ольга Соловьева – Многие пациенты испытывают неловкость при первом посещении и стесняются врачу рассказать о проблеме, а между тем это достаточно частое явление. Основная причина – неправильная работа специальной мышцы – сфинктера мочеиспускательного канала, что вместе с периодическим повышением внутрибрюшного давления приводит к подтеканию мочи или даже полному опорожнению мочевого пузыря. То есть недержание – это следствие опущения тазовых органов и ослабления тазового дна. Как итог – стрессовое недержание мочи, то есть при чихании, смехе, при большой физической нагрузке. В запущенных формах пациенты боятся даже из дома выйти, потому что при движении начинается выделение мочи.

Это большая социальная проблема. О ней мало говорят, но при этом большое количество женщин ею страдают.

По статистике, 40% женщин испытывали хоть раз в жизни недержание мочи при напряжении. Но от нее можно и нужно избавляться.

– Из-за чего происходит сбой в работе мышцы?

– При беременности это достаточно частое явление, особенно если плод крупный. Причем в первые недели беременности и незадолго до родов симптомы недержания проявляются сильнее из-за изменения гормонального фона и давления матки на органы малого таза.

Также недержание может быть осложнением после самостоятельных родов. В процессе могут повредиться мышцы и связки тазового дна. В результате внутрибрюшное давление распределяется неравномерно и сфинктер перестает выполнять свою функцию.

Недержание мочи может начаться после операций на органах малого таза: матке, мочевом пузыре, прямой кишке.

Очень часто такая проблема возникает ввиду возрастных изменений и наступления климакса: уменьшается эластичность связок и тонус мышц, что приводит к дисфункции сфинктера.

Важно не стесняться и не замалчивать эту проблему, а своевременно обращаться к врачу.

– Какие обследования проходит женщина, обратившаяся с такой проблемой?

– При первичном посещении женщину обследует гинеколог, уролог, делается УЗИ малого таза и мочевого пузыря, берутся анализы. Далее определяется причина недержания. Если никаких патологий не выявлено, значит, причина в ослаблении мышц тазового дна.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

– Как проходит лечение?

– На начальных этапах с недугом можно справиться с помощью физических упражнений – есть такой комплекс упражнений Кегеля для тренировки мышц тазового дна. Женщина его выполняет, и это помогает устранить симптом. Есть физиотерапевтические процедуры, когда назначается электроимпульсное воздействие на уретру. Есть медикаментозное лечение. Если в течение 2-3 месяцев лечение не приносит ощутимых результатов, то пациенту предлагается операция.

– Что представляет собой операция?

– Она малотравматична и длится от 10 минут до получаса: пациенту под общим или эпидуральным наркозом делают два прокола. С помощью специальных проводников под мочевой пузырь вводится и устанавливается медицинская сеточка. Они будет выполнять роль сфинктера. Всё, на этом операция заканчивается.

– Насколько длительный курс восстановления после такой процедуры?

– Устанавливается специальная сеточка, поэтому отторжений не бывает. Сутки-двое, и женщина уже может вернуться к нормальной жизни.

– Есть ли противопоказания и ограничения по возрасту?

– Поскольку операция выполняется с помощью проколов, то она практически не имеет противопоказаний. Если нет обострений хронических заболеваний, то ее можно выполнять. По возрасту также нет ограничений. В пожилом возрасте самое главное, что многие операции уже не делают, потому что есть риск для жизни пациента. А тут настолько малотравматичная операция, что даже пациентам за 80 лет мы делаем, они хорошо очень переносят ее и уходят счастливые.

– Операция платная или можно получить квоту?

– Раньше пациентам приходилось на бесплатную операцию ездить в Москву. С этого года министерство здравоохранения Тульской области начало выдавать квоты на проведение таких операций в отделении эндоскопической хирургии железнодорожной больницы. Пожилым женщинам сложно найти деньги на операцию, но по квоте ее можно сделать бесплатно.

Тем не менее при желании можно сделать, не дожидаясь квоты. Ее стоимость – 40-45 тысяч рублей.

Вы не представляете, как рады пациенты. Они смотрят на меня, как на волшебницу: то они из дома не могли выйти или ходили по квартире только в памперсах, а тут я сделала два прокола, и всё – проблема решена. Им даже не верится – боятся, что выйдут за пределы больницы и всё начнется сначала. А потом радостные звонят: «Всё хорошо, держится!» Это очень простой и замечательный метод решения такой проблемы, как недержание мочи.

Отделенческая больница на станции Тула ОАО «РЖД»:

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о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом