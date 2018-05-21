Театральный фестиваль «Толстой Weekend» состоится в 3-й раз. В год 190-летия Л. Н. Толстого ведущие российские и зарубежные театры покажут постановки по его произведениям, а также произведениям других писателей.

Откроет фестиваль «Коляда-Театр» из Екатеринбурга — самый известный в России частный театр, билеты на спектакли которого, если они показываются в Москве, раскупают за несколько дней. Николай Коляда ставит редко идущую в театре повесть «Фальшивый купон» — спектакль о личном выборе, ответственности за поступки и механизме зла.



Московский театр Олега Табакова представит также очень редкую для сцены повесть «Дьявол» — главную роль в спектакле исполняет Максим Матвеев. В паре с «Крейцеровой сонатой», которую на фестивале покажут два театра — Валмиерский драматический театр из Латвии и театр «Балет Москва» — эти произведения представляют размышления Льва Толстого на темы пола и брака. Две версии «Отрочества» представляют два прославленных региональных театра России — Пермский и Саратовский ТЮЗы.



Все спектакли для «Толстой Weekend» выбраны программным директором, театральным критиком Павлом Рудневым. По его словам, зрителей ждут спектакли разных жанров и стилей: тут и классический традиционный театр, и экспериментальные лабораторные постановки.



Особую важность обретает аудиоспектакль-прогулка «Война и мир», которую делает молодой тульский режиссер Евгений Маленчев. Пьесу по восьми томам дневников Льва Толстого написала молодой драматург Юлия Поспелова, а композитором выступил Григорий Полухутенко. Также специально для фестиваля независимый московский театр Le Cirque De Charles La Tannes подготовил сторителлинг «Кто убил Анну».



Среди зарубежных постановок фестиваля — синтез драмы и театра кукол «Холстомер» из словенского Марибора и упомянутый выше спектакль из Валмиеры.



В день закрытия фестиваля, 12 июня, в Доме культуры «Ясная Поляна» состоится встреча с создателями фильма «История одного назначения», рассказывающего о малоизвестном эпизоде из жизни Льва Толстого. Его премьера состоится в начале июня на фестивале «Кинотавр». В Ясной Поляне отрывки из фильма представят режиссер Авдотья Смирнова, автор сценария Павел Басинский и исполнитель роли молодого Толстого Евгений Харитонов.



Традиционно на «Толстой Weekend» будут детские спектакли по рассказам Толстого и современных авторов. Специально для фестиваля полюбившаяся детям московская мастерская сторителлинга подготовила свои версии детских рассказов Толстого.



Вход на территорию свободный, на некоторые спектакли приобретаются билеты.