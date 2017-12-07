Выходные в Туле: 8-10 декабря

Концерты, лекции, фестиваль по буги-вуги, а также сакральные знания о тайных местах обитания кошачьих — на этих выходных.

9 и 10 декабря в Туле пройдет благотворительная акция «Вместе детям». Собранные деньги передадут детям с ограниченными возможностями. В рамках акции пройдет товарищеский матч по футболу между сборной Лиги любителей футбола и сборной звезд России. Среди приглашённых игроков — Константин Головский, Игорь Семшов, Игорь Шестаков и другие известные футболисты.

Предлагаем вашему вниманию очередную афишу на будущие выходные. Ничего не забыли?

джаз

Дуэт Андреа Манзони

Тульская областная филармония

Тула, проспект Ленина, 51

9 декабря, суббота, 17.00

Цена билета: 400−1000 Р

В России пройдут вторые по счету гастроли известного пианиста и композитора из Италии Андреа Манзони и выдающегося итальянского барабанщика Андреа Беккаро. В России Манзони и Беккаро намерены представить свою новую программу и презентовать русской публике свой новый альбом, который помимо известных джазовых стандартов, классических и рок-композиций (в самых неожиданных интерпретациях) состоит из авторской музыки новой джазовой волны.

трубадуры

Элизиум

М2, рок-клуб

Тула, ул. Октябрьская, 306

9 декабря, суббота, 19.00

500 Р

Группа «Элизиум» закончила долгую и кропотливую работу над новым альбомом. Новейший релиз получил название «Яды» и совсем скоро будет представлен в клубе «М2».

пли!

Мара

Harat's Pub

Тула, Красноармейский проспект, 19

9 декабря, суббота, 20.00

В конце года Мара планирует выпустить свой новый альбом «Русская Звезда» — жесткий, манифестный, призывный и объединяющий. Сингл «Русская Звезда» — титульная песня альбома — уже вышел весной и произвел соответствующий эффект: резко занял 1 места на рок- радиостанциях страны по слушательским голосованиям. До выхода альбома Мара решила сыграть несколько предваряющих его концертов, представляя на них, как минимум, половину новых песен. Будет жестко, будет взрывно, будет огненно! Будет залп из всех орудий!

танцы

Кубок Ё. П. .Р.С.Т. по буги-вуги

Городской концертный зал

Тула, улица Советская, 2

10 декабря, воскресенье, 12.00

На соревнования вход свободный

Клуб Ё. П. .Р.С.Т. приглашает вас в гости. Вы же помните, что самовары, пряники и буги-вуги — основные атрибуты декабрьской Тулы? Этот год не станет исключением — вас ждёт уже восьмой Кубок по буги-вуги.

я иду искать

Где прячется Лев?

Барабан, арт-площадка

Тула, пр. Ленина, 27, 2 этаж

(Тульский историко-архитектурный музей, «Старая Тульская Аптека»)

Бронь билетов по телефону 8−952−185−80−90

В Туле состоится премьера диаспектакля «Где прячется Лев?» арт-площадки БАРАБАН для зрителей от 4 лет. Диаспектакль наполнен невероятно-трогательными иллюстрациями художника Марии Надоровой, песнями Светланы Кураковой и живой музыкой Максима Егорова. Это спектакль-праздник где поиски льва приведут вас к неожиданному открытию.

тёмные времена

Нидерландская живопись XV века

Тульский областной художественный музей

Тула, улица Ф. Энгельса, 64

9 декабря, суббота, 10.30

Тульский областной художественный музей приглашает в Лекторий выходного дня на лекцию «Нидерландская живопись XV века».

В 15 веке в Нидерландах при дворах герцогов бургундских появляется собственная художественная школа, сочетающая в себе черты завершающейся готики и зарождающегося Ренессанса. Это искусство представлено в творчестве таких самобытных художников, как Рогир ван дер Вейден, Хуго ван дер Гус, Петрус Кристус, Робер Кампен, Ганс Мемлинг и др. Особенность нидерландской живописи в переходе к масляной живописи с ее особенностями и новыми возможностями, в миниатюрной детализации сюжета, удачном применении световых эффектов для достижения пластичности форм и движений.

важно

Большой вопрос

Барабан, арт-площадка

Тула, пр. Ленина, 27, 2 этаж

(Тульский историко-архитектурный музей, «Старая Тульская Аптека»)

С 8 по 10 декабря

2500 Р

Приглашаем вас на трехдневный интенсив «Большой вопрос» под руководством режиссера Владимира Бочарова и хореографа Марии Суикаевой. Он будет посвящен исследованию отношений между перформером и художественной формой, психофизикой и геометрией. Круг, квадрат и треугольник станут проводниками участников сего действа, с чьей помощью вещи обретут язык, вы окажетесь в позиции, из которой начинались поиски авангардистов и попытаетесь понять, каким образом рождается композиция, как соотносится пропорция естественная с пропорцией заданной.

крыловианы

Несистематический курс литературы: Екатерина Лямина

Ясная Поляна, дом культуры

9 декабря, суббота, 15.00

Вход свободный

Истории о том, как Крылов сел на свою парадную шляпу перед визитом во дворец; как он, съев несколько пирожков, обнаружил, что они заплесневели, но все-таки прикончил все, что было на тарелке; как он голым играл на скрипке у окна своей квартиры, выходившей в Летний сад, где гуляли дамы, — широко рассказывались при жизни Крылова и довольно долго — после его смерти. Они сложились в довольно большой корпус «Крыловианы», высоко ценившейся современниками. Откуда брались эти истории? Кто их распространял и зачем? Почему они столь долговечны и как связаны с феноменом личности Крылова — узнаете на лекции Екатерины Ляминой.

ярн. что?

Ярнбомбинг

Центральный парк

10 декабря, воскресенье, 12.00

Участие бесплатно

В Центральном парке на Рябиновой аллее, возле здания администрации, состоится фестиваль вязания. Что нужно сделать? Задача фестиваля — из ниток смастерить игрушки или обвязать деревья разноцветными нитками. Чтобы процесс пошел быстрее, участникам выдадут заготовки. Хотите сделать окружающий мир ярким? Обязательно приходите всей семьей, будет весело! В вашем распоряжении — любые материалы на выбор от организаторов, а также вкусный и согревающий глинтвейн!

а что в кино

7 декабря в кинотеатрах Тулы и области начался показ премьер. Расскажем о них. Кстати, вы знаете, что полное расписание совершенно всех кинотеатров Тулы и области есть только у нас?

Счастливого дня смерти

Каждый в универе мечтал попасть на её день рождения, но праздник был безнадежно испорчен незнакомцем в маске, убившим виновницу торжества. Однако судьба преподнесла имениннице леденящий душу подарок — бесконечный запас жизней. Теперь ей придётся каждый день переживать собственную смерть в свой же день рождения — что ещё пожелать, как не счастливого дня смерти?

Чего хочет Джульетта

Джульетта была бы рада, если бы вопросом «Чего хочет Джульетта?» задавался кто-нибудь, а не она сама — решение всегда даётся ей с огромным трудом. Без участия отца и друзей она не в состоянии решить ни какое платье надеть, ни что заказать в ресторане, ни как провести вечер. Но когда на ее пути одновременно появляются Пол и Этьен, то она впервые решает сделать самостоятельный выбор.

Цепной пёс

Даже у самого верного дела возможны разные варианты финала. Матерые преступники, пытаясь обчистить полицейский склад по наводке, оказываются в ловушке с разъяренным цепным псом по кличке ДеНиро. Счастливый финал кажется все более призрачным…

Эспен в королевстве троллей

Отважный Эспен отправляется в увлекательное и опасное приключение к пещере горного короля, чтобы спасти принцессу и все королевство.

Жги!

Алевтина Романова служит надсмотрщицей в женской колонии. Из образа строгой надзирательницы выбивается лишь одно — её голос, которому позавидовала бы оперная дива. Однажды одна из заключенных записывает голос Алевтины и выкладывает в интернет. Запись пользуется популярностью и Алевтину приглашают принять участие в песенном конкурсе, но она совершенно не готова к нему. Но ей все вокруг говорят: «Жги!»

Очень плохие мамочки 2

Какие мамочки у очень плохих мамочек? Об этом мы узнаем из новой части взрывной комедии.

Большой дом, любящий мужчина, талантливые дети и карьера в гору. Мы уже взрослые и сами принимаем решения? Как бы не так! Любимые родители до сих пор не оставляют нас без «ценных советов», особенно, когда неожиданно нагрянут на Новый год. Правда, отрываться они тоже научат по-взрослому! Другими словами, праздник подкрался незаметно…

Вижу лишь тебя

Джина ослепла в детстве, в результате несчастного случая. Однако слепота не помешала ей выйти замуж и быть счастливой в браке. На очередном приеме у офтальмолога они с мужем узнают, что появились новые методы борьбе с ее редким заболеванием, есть возможность сделать операцию с большой вероятностью, что она прозреет. Любящий муж оплачивает операцию, проходит месяц, бинты сняты… и мир распахивает перед Джиной все краски бытия, скрытые от нее ранее. Всю жизнь прожившая как в тюрьме, девушка стремится открыть для себя все, чего раньше была лишена и что теперь кажется таким доступным. В том числе и отношения с мужчинами. Джеймс, привыкший слышать «Вижу лишь тебя» и чувствовать себя проводником в мире рядом со слепой женой, совсем этому не рад.

За пропастью во ржи

«За пропастью во ржи» — история о том, как родился Холден Колфилд, герой культового для многих поколений романа «Над пропастью во ржи», и как его автор — Джером Сэлинджер — стал величайшим писателем Америки, выбравшим удивительную судьбу.