Где прячется Лев?
В Туле состоится премьера диаспектакля арт-площадки БАРАБАН для зрителей от 4 лет.
Диаспектакль наполнен невероятно-трогательными иллюстрациями художника Марии Надоровой, песнями Светланы Кураковой и живой музыкой Максима Егорова.
Это спектакль-праздник где поиски льва приведут вас к неожиданному открытию.
В спектакле участвуют Лариса Киеня и Максим Егоров.
Продолжительность: 40 мин.
Бронь билетов по телефону 8−952−185−80−90.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 27, 2 этаж (Тульский историко-архитектурный музей, «Старая Тульская Аптека»)
2 декабря 2017, суббота
11:00
3 декабря 2017, воскресенье
11:00
9 декабря 2017, суббота
11:00
10 декабря 2017, воскресенье
11:00