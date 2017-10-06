Где прячется Лев?

В Туле состоится премьера диаспектакля арт-площадки БАРАБАН для зрителей от 4 лет.

Диаспектакль наполнен невероятно-трогательными иллюстрациями художника Марии Надоровой, песнями Светланы Кураковой и живой музыкой Максима Егорова.

Это спектакль-праздник где поиски льва приведут вас к неожиданному открытию.

В спектакле участвуют Лариса Киеня и Максим Егоров.

Продолжительность: 40 мин.

Бронь билетов по телефону 8−952−185−80−90.