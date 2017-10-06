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Где прячется Лев?

Где прячется Лев?

В Туле состоится премьера диаспектакля арт-площадки БАРАБАН для зрителей от 4 лет.

Диаспектакль наполнен невероятно-трогательными иллюстрациями художника Марии Надоровой, песнями Светланы Кураковой и живой музыкой Максима Егорова.

Это спектакль-праздник где поиски льва приведут вас к неожиданному открытию.

В спектакле участвуют Лариса Киеня и Максим Егоров.

Продолжительность: 40 мин.

Бронь билетов по телефону 8−952−185−80−90.

Где и когда?
Барабан, арт-площадка
Тула, пр. Ленина, 27, 2 этаж (Тульский историко-архитектурный музей, «Старая Тульская Аптека»)
2 декабря 2017, суббота
11:00
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3 декабря 2017, воскресенье
11:00
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9 декабря 2017, суббота
11:00
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