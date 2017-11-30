Вижу лишь тебя

Страна: США, Таиланд, 2016

Премьера: в РФ 07.12.2017

Режиссер: Марк Форстер

Актеры: Ивонн Страховски, Блейк Лайвли, Дэнни Хьюстон, Джейсон Кларк, Ана О'Райли, Уэс Чэтэм, Микель Фернандес, Сахайак Бунсанакит, Бонни З. Хатчинсон

Жанр: драма, триллер

Продолжительноcть: 110 мин

Бюджет: $35 000 000,00

Джина ослепла в детстве, в результате несчастного случая. Однако слепота не помешала ей выйти замуж и быть счастливой в браке. На очередном приеме у офтальмолога они с мужем узнают, что появились новые методы борьбе с ее редким заболеванием, есть возможность сделать операцию с большой вероятностью, что она прозреет. Любящий муж оплачивает операцию, проходит месяц, бинты сняты… и мир распахивает перед Джиной все краски бытия, скрытые от нее ранее. Всю жизнь прожившая как в тюрьме, девушка стремится открыть для себя все, чего раньше была лишена и что теперь кажется таким доступным. В том числе и отношения с мужчинами. Пробудившаяся сексуальность не радует ее мужа Джеймса, готового на что угодно, только бы она вновь целиком и полностью зависела только от него, не обращала более ни на кого внимания, видела бы только его…