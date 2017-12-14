Худеем и молодеем в «Центре реабилитации и профилактики»
Эффективные и проверенные процедуры помогут без операций улучшить кожу и здоровье.
Центр реабилитации и профилактики работает в Туле более 15 лет. Сотни благодарных пациентов уже прошли здесь лечение, и благодаря квалифицированной и слаженной работе специалистов центра вернули себе здоровье и красоту.
Мы хотим рассказать подробнее об одном из видов услуг этого центра, который, кроме оздоровительного действия, приносит очень хороший косметологический эффект и способствует похудению.
Душ Шарко и Гидромассаж.
Традиционно эту процедуру используют для укрепления нервной системы, улучшения работы всех органов и повышения общего тонуса организма, облегчения проблем с суставами. Кроме того, гидромассаж оказывает сильный косметический эффект:
- Подтягивает кожу;
- Способствует уменьшению целлюлита;
- Оказывает сильное жиросжигающее действие.
При процедуре тело массируют ударными струями воды разной мощности. При этом и температура воды чередуется: холодная — около +20°С и горячая — до +40°С.
В результате чередуется интенсивное расширение и сужение сосудов, обеспечивается мощный тонизирующий эффект, усиливается кровоснабжение внутренних органов, а в кровь попадает больший объём кислорода, активизируется циркуляция лимфы и работа выделительной системы.
Гидромассаж стимулирует обменные процессы и способствует выведения шлаков и других вредных веществ из организма.
Показания для сеансов Душа Шарко или Гидромассажа:
- Избыточный вес,
- Целлюлит,
- Дряблость кожи.
Воздействие струй воды на места с выраженным целлюлитом ускоряет выведение из организма токсичных веществ и избытка жидкости и делает «апельсиновую корку» менее заметной.
И ещё один приятный бонус от этих водных процедур — интенсивная регенерация кожного покрова. Ваша кожа станет заметно более упругой!
Кроме косметического эффекта, Душ Шарко очень полезен для тех, кто плохо спит, и испытывает постоянное переутомление. Успокаивающий эффект душа помогает избавиться от болей в суставах, а также снять напряжение с мышц, перегруженных активными физическими нагрузками или, напротив, длительной сидячей работой.
Курс процедур из 10−20 сеансов даст отличный эффект:
- Омолодит кожу, избавит от лишних килограммов и целлюлита.
- Укорит регенерацию тканей;
- Расслабит мускулатуру или придаст ей тонус;
- Нормализует работу нервной системы (избавит от переутомления, поможет справиться с депрессией, бессонницей, неврозов, синдрома хронической усталости);
- Уменьшит болевые ощущения и спазмы;
- Повысит интенсивность обменных процессов;
- Уменьшит боли в позвоночнике и суставах;
- Укрепит сердце и сосуды;
- Повысит выносливость и улучшит работу иммунной системы.
Кроме Душа Шарко и Гидромассажа в «Центре реабилитации и профилактики» пациентам предлагают:
- Лечебную физкультуру;
- Мануальную терапию;
- Ортопедические процедуры для детей;
- Физиотерапию;
- Лечебную сауну.
«Центр реабилитации и профилактики» был награждён Дипломом Лауреата национальной премии «Общественное признание».
Приходите в «Центр реабилитации и профилактики», будьте
здоровы и красивы!
Тула, ул. Луначарского, 1
8 (4872) 47-63-91