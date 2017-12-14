Худеем и молодеем в «Центре реабилитации и профилактики»

Эффективные и проверенные процедуры помогут без операций улучшить кожу и здоровье.

Центр реабилитации и профилактики работает в Туле более 15 лет. Сотни благодарных пациентов уже прошли здесь лечение, и благодаря квалифицированной и слаженной работе специалистов центра вернули себе здоровье и красоту.

Мы хотим рассказать подробнее об одном из видов услуг этого центра, который, кроме оздоровительного действия, приносит очень хороший косметологический эффект и способствует похудению.

Душ Шарко и Гидромассаж.

Традиционно эту процедуру используют для укрепления нервной системы, улучшения работы всех органов и повышения общего тонуса организма, облегчения проблем с суставами. Кроме того, гидромассаж оказывает сильный косметический эффект:

Подтягивает кожу;

Способствует уменьшению целлюлита;

Оказывает сильное жиросжигающее действие.

При процедуре тело массируют ударными струями воды разной мощности. При этом и температура воды чередуется: холодная — около +20°С и горячая — до +40°С.

В результате чередуется интенсивное расширение и сужение сосудов, обеспечивается мощный тонизирующий эффект, усиливается кровоснабжение внутренних органов, а в кровь попадает больший объём кислорода, активизируется циркуляция лимфы и работа выделительной системы.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Гидромассаж стимулирует обменные процессы и способствует выведения шлаков и других вредных веществ из организма.

Показания для сеансов Душа Шарко или Гидромассажа:

Избыточный вес,

Целлюлит,

Дряблость кожи.

Воздействие струй воды на места с выраженным целлюлитом ускоряет выведение из организма токсичных веществ и избытка жидкости и делает «апельсиновую корку» менее заметной.

И ещё один приятный бонус от этих водных процедур — интенсивная регенерация кожного покрова. Ваша кожа станет заметно более упругой!

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Кроме косметического эффекта, Душ Шарко очень полезен для тех, кто плохо спит, и испытывает постоянное переутомление. Успокаивающий эффект душа помогает избавиться от болей в суставах, а также снять напряжение с мышц, перегруженных активными физическими нагрузками или, напротив, длительной сидячей работой.

Курс процедур из 10−20 сеансов даст отличный эффект:

Омолодит кожу, избавит от лишних килограммов и целлюлита. Укорит регенерацию тканей; Расслабит мускулатуру или придаст ей тонус; Нормализует работу нервной системы (избавит от переутомления, поможет справиться с депрессией, бессонницей, неврозов, синдрома хронической усталости); Уменьшит болевые ощущения и спазмы; Повысит интенсивность обменных процессов; Уменьшит боли в позвоночнике и суставах; Укрепит сердце и сосуды; Повысит выносливость и улучшит работу иммунной системы.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Кроме Душа Шарко и Гидромассажа в «Центре реабилитации и профилактики» пациентам предлагают:

Лечебную физкультуру;

Мануальную терапию;

Ортопедические процедуры для детей;

Физиотерапию;

Лечебную сауну.

«Центр реабилитации и профилактики» был награждён Дипломом Лауреата национальной премии «Общественное признание».

Приходите в «Центр реабилитации и профилактики», будьте

здоровы и красивы!

Тула, ул. Луначарского, 1

8 (4872) 47-63-91

reabilitaciya71.ru

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом