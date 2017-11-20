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Мара

Мара

В конце года Мара планирует выпустить свой новый альбом «Русская Звезда» — жесткий, манифестный, призывный и объединяющий. Сингл «Русская Звезда» — титульная песня альбома — уже вышел весной и произвел соответствующий эффект: резко занял 1 места на рок- радиостанциях страны по слушательским голосованиям.

До выхода альбома Мара решила сыграть несколько предваряющих его концертов, представляя на них, как минимум, половину новых песен.

Будет жестко, будет взрывно, будет огненно! Будет залп из всех орудий!

Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
9 декабря 2017, суббота
20:00
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