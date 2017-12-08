В Туле состоится благотворительный футбольный матч

9 и 10 декабря в Туле пройдет благотворительная акция «Вместе детям». Собранные деньги передадут детям с ограниченными возможностями здоровья, которые остро нуждаются в дорогостоящем лечении и средствах реабилитации.

В рамках акции пройдет товарищеский матч по футболу между сборной Лиги любителей футбола и сборной звезд России.

В состав «звездной» команды войдут знаменитые игроки:

Константин Головской — известен в России по выступлениям за футбольный клуб «Спартак» Москва, чемпион России 1996, 1997, 1998 годов,

Алексей Медведев — нападающий футбольного клуба «Рубин», «Динамо» Москва,

Ринат Сабитов — российский футболист, защитник и полузащитник, игрок футбольного клуба «Спартак»,

Ринат Тимохин — нападающий тульского футбольного клуба «Арсенал»,

Игорь Семшов — российский футболист, полузащитник, игрок московского «Динамо», клуба «Торпедо» и сборной России,

Дмитрий Крамаренко — вратарь московского «Динамо», в 1994 году защищал ворота олимпийской сборной России в товарищеских матчах,

Антон Архипов — нападающий футбольных клубов Премьер-лиги «Сатурн», «Химки», «Томь», «Шинник»,

Игорь Шестаков — полузащитник, защитник футбольных клубов «Химки», «Сатурн», «Сибирь».

Александр Крючков — полузащитник футбольных клубов «Арсенал» (Тула), «Спартак» (Щелково), «Спартак» (Кострома).

Матч состоится 9 декабря в 15.00 в ФОК ТулГУ (проспект Ленина, 84-а). Приглашаются все желающие!

Прямую трансляцию матча смотрите в группе ВКонтакте.

Благотворительную акцию проводит «Лига любителей футбола г. Тулы» совместно с Благотворительным фондом «Вместе детям», при поддержке Тульской торгово-промышленной палаты.

Цели и задачи акции:

сбор средств для лечения и реабилитации детей-инвалидов Тулы и области,

привлечение внимания общества к проблемам детей-инвалидов,

объединение усилий НКО и бизнеса в решении социальной проблемы.

Основные принципы проведения акции: адресная помощь и прозрачность расходов собранных средств (проверить движение денежных средств собранных в ходе благотворительной акции сможет каждый на сайте БФ «Вместе детям» в разделе «финансовая отчетность»).

как поучаствовать в благотворительной акции

Сбор денежных средств будет производиться:

через ящики для пожертвований, установленных на игровых площадках футбольного турнира ЛЛФ г. Тулы по адресам:

ФОК ТулГУ (пр. Ленина, 84-а):

9 декабря с 15.00 до 22.00,

10 декабря с 9.00 до 21.00.

Зал автомеханического колледжа (ул. Вересаева, 7-а):

9 декабря с 17.00 до 21.00,.

10 декабря с 10.00 до 21.00

СК «Сплав» (ул. Щегловская Засека, 35):

9 декабря с 9.00 до 20.00,

10 декабря с 9.00 до 22.00.

расчетный счет БФ «Вместе детям»

Некоммерческая организация Благотворительный фонд помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и детям-инвалидам «Вместе детям»:

ИНН 7103522058; ОГРН 1147154037997.

КПП 710301001; ОКТМО 70701000001

Юридический адрес: 300901, Тульская область, г. Тула, пос. Горелки, Московское шоссе, дом 2 В, офис 12.

Банк получателя: Отделение № 8604 Сбербанка России г. Тула.

БИК 047003608

К/С 30101810300000000608

Р/С 40703810266000000052

В Тульском ОСБ № 6804

Президент Маклакова Ольга Алексеевна

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование.