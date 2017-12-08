В Туле состоится благотворительный футбольный матч
В поединке примут участие известные российские футболисты.
9 и 10 декабря в Туле пройдет благотворительная акция «Вместе детям». Собранные деньги передадут детям с ограниченными возможностями здоровья, которые остро нуждаются в дорогостоящем лечении и средствах реабилитации.
В рамках акции пройдет товарищеский матч по футболу между сборной Лиги любителей футбола и сборной звезд России.
В состав «звездной» команды войдут знаменитые игроки:
- Константин Головской — известен в России по выступлениям за футбольный клуб «Спартак» Москва, чемпион России 1996, 1997, 1998 годов,
- Алексей Медведев — нападающий футбольного клуба «Рубин», «Динамо» Москва,
- Ринат Сабитов — российский футболист, защитник и полузащитник, игрок футбольного клуба «Спартак»,
- Ринат Тимохин — нападающий тульского футбольного клуба «Арсенал»,
- Игорь Семшов — российский футболист, полузащитник, игрок московского «Динамо», клуба «Торпедо» и сборной России,
- Дмитрий Крамаренко — вратарь московского «Динамо», в 1994 году защищал ворота олимпийской сборной России в товарищеских матчах,
- Антон Архипов — нападающий футбольных клубов Премьер-лиги «Сатурн», «Химки», «Томь», «Шинник»,
- Игорь Шестаков — полузащитник, защитник футбольных клубов «Химки», «Сатурн», «Сибирь».
- Александр Крючков — полузащитник футбольных клубов «Арсенал» (Тула), «Спартак» (Щелково), «Спартак» (Кострома).
Матч состоится 9 декабря в 15.00 в ФОК ТулГУ (проспект Ленина, 84-а). Приглашаются все желающие!
Прямую трансляцию матча смотрите в группе ВКонтакте.
Благотворительную акцию проводит «Лига любителей футбола г. Тулы» совместно с Благотворительным фондом «Вместе детям», при поддержке Тульской торгово-промышленной палаты.
Цели и задачи акции:
- сбор средств для лечения и реабилитации детей-инвалидов Тулы и области,
- привлечение внимания общества к проблемам детей-инвалидов,
- объединение усилий НКО и бизнеса в решении социальной проблемы.
Основные принципы проведения акции: адресная помощь и прозрачность расходов собранных средств (проверить движение денежных средств собранных в ходе благотворительной акции сможет каждый на сайте БФ «Вместе детям» в разделе «финансовая отчетность»).
Сбор денежных средств будет производиться:
- через ящики для пожертвований, установленных на игровых площадках футбольного турнира ЛЛФ г. Тулы по адресам:
ФОК ТулГУ (пр. Ленина, 84-а):
9 декабря с 15.00 до 22.00,
10 декабря с 9.00 до 21.00.
Зал автомеханического колледжа (ул. Вересаева, 7-а):
9 декабря с 17.00 до 21.00,.
10 декабря с 10.00 до 21.00
СК «Сплав» (ул. Щегловская Засека, 35):
9 декабря с 9.00 до 20.00,
10 декабря с 9.00 до 22.00.
- расчетный счет БФ «Вместе детям»
Некоммерческая организация Благотворительный фонд помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и детям-инвалидам «Вместе детям»:
ИНН 7103522058; ОГРН 1147154037997.
КПП 710301001; ОКТМО 70701000001
Юридический адрес: 300901, Тульская область, г. Тула, пос. Горелки, Московское шоссе, дом 2 В, офис 12.
Банк получателя: Отделение № 8604 Сбербанка России г. Тула.
БИК 047003608
К/С 30101810300000000608
Р/С 40703810266000000052
В Тульском ОСБ № 6804
Президент Маклакова Ольга Алексеевна
Назначение платежа: Благотворительное пожертвование.