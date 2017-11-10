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Дуэт Андреа Манзони

Дуэт Андреа Манзони

В России пройдут вторые по счету гастроли известного пианиста и композитора из Италии Андреа Манзони и выдающегося итальянского барабанщика Андреа Беккаро.

Андреа Манзони — лауреат многочисленных международных фестивалей и обладатель множества наград в направлении импровизационной музыки, также является признанным в мире мастером стиля ”Crossover”: стиля, который объединяет в себе элементы джазовой, классической, рок музыки. Во время своих концертов итальянский Маэстро стремится показать, что у всех этих направлений куда больше общего, нежели различий, поэтому исполняя свою авторскую музыку, Андреа Манзони в буквальном смысле переплетает эти жанры, создавая по-настоящему новое и выразительное искусство. Каждый его концерт отличается от предыдущих, а мастерство импровизации, виртуозное владение фортепиано не знает конца и края!

Андреа Беккаро — один из наиболее ярких и выдающихся барабанщиков в Италии. За более, чем двадцатилетнюю карьеру Андреа выступал на самых престижнейших сценах мира от Лос-Анджелеса и Нью-Йорка до Парижа и Милана. Он хорошо известен как барабанщик-виртуоз, объединяющий в своей игре самые передовые техники различных стилей от джаз-рока до экспериментальной электронной и авангардной музыки.

В России Манзони и Беккаро намерены представить свою новую программу и презентовать русской публике свой новый альбом, который помимо известных джазовых стандартов, классических и рок-композиций (в самых неожиданных интерпретациях) состоит из авторской музыки новой джазовой волны.

Группу представит известный российский джазовый продюсер и журналист Виктор Радзиевский.

Цена билета: 400−1000 Р.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
9 декабря 2017, суббота
17:00
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