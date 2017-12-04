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Счастливого дня смерти

Счастливого дня смерти

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 07.12.2017
 
Режиссер:
Кристофер Лэндон
  
Актеры:
Джессика Рот, Израэль Бруссар, Руби Модин, Джейсон Бэйл, Фи Ву, Донна ДюПлантье, Гиги Эрнета, Роб Мелло, Тени Интриаго
  
Жанр:
ужасы, детектив
  
Продолжительноcть:
96 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
6,5
          
 

 

Каждый в универе мечтал попасть на её день рождения, но праздник был безнадежно испорчен незнакомцем в маске, убившим виновницу торжества. Однако судьба преподнесла имениннице леденящий душу подарок — бесконечный запас жизней. И теперь у девушки появился шанс вычислить своего убийцу, ведь этот день будет повторяться снова и снова…

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