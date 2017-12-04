Счастливого дня смерти

Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 07.12.2017

Режиссер: Кристофер Лэндон

Актеры: Джессика Рот, Израэль Бруссар, Руби Модин, Джейсон Бэйл, Фи Ву, Донна ДюПлантье, Гиги Эрнета, Роб Мелло, Тени Интриаго

Жанр: ужасы, детектив

Продолжительноcть: 96 мин

Рейтинг Кинопоиска: 6,5

Каждый в универе мечтал попасть на её день рождения, но праздник был безнадежно испорчен незнакомцем в маске, убившим виновницу торжества. Однако судьба преподнесла имениннице леденящий душу подарок — бесконечный запас жизней. И теперь у девушки появился шанс вычислить своего убийцу, ведь этот день будет повторяться снова и снова…