Счастливого дня смерти
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 07.12.2017
Режиссер:
Кристофер Лэндон
Актеры:
Джессика Рот, Израэль Бруссар, Руби Модин, Джейсон Бэйл, Фи Ву, Донна ДюПлантье, Гиги Эрнета, Роб Мелло, Тени Интриаго
Жанр:
ужасы, детектив
Продолжительноcть:
96 мин
Рейтинг Кинопоиска:
6,5
Каждый в универе мечтал попасть на её день рождения, но праздник был безнадежно испорчен незнакомцем в маске, убившим виновницу торжества. Однако судьба преподнесла имениннице леденящий душу подарок — бесконечный запас жизней. И теперь у девушки появился шанс вычислить своего убийцу, ведь этот день будет повторяться снова и снова…
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16:00
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22:40
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15:30
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00:30
9 декабря, суббота
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22:40
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21:30
22:40
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15:30
19:50
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10 декабря, воскресенье
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14:10
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10:30
14:40
18:50
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16:00
19:30
21:30
22:40
|Синема Стар
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15:30
19:50
00:20
11 декабря, понедельник
|Азот (Новомосковск)
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14:10
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|Алмаз Синема
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10:30
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12 декабря, вторник
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19:50
13 декабря, среда
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10:30
14:40
18:50
22:40
|Киносити
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12:20
16:20
18:15
20:15
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00:10
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16:00
19:30
21:30
22:40
|Синема Стар
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15:30
19:50
14 декабря, четверг
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18:25
00:10
15 декабря, пятница
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