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Кубок Ё.П.Р.С.Т. по буги-вуги

Кубок Ё.П.Р.С.Т. по буги-вуги

Клуб Ё.П.Р.С.Т. приглашает вас в гости.

Вы же помните, что самовары, пряники и буги-вуги — основные атрибуты декабрьской Тулы? Этот год не станет исключением — вас ждёт уже восьмой Кубок по буги-вуги.

12.00 — традиционный турнир в формате «strictly» (Мэйн, В, С, Сеньоры),

18.00 — социальный турнир в формате «jack&jill» (Эдванс и Опен),

22.00 (ДК Машзавода) — вечеринка до утра.

Регистрация на турнир откроется в середине ноября.

Для зрителей вход свободный. Участникам — 350 Р с человека в одной категории. Вторая категория +250 Р.

Вечеринка (в ДК Машзавода) — 200 Р.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
10 декабря 2017, воскресенье
12:00
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