Кубок Ё.П.Р.С.Т. по буги-вуги
Вы же помните, что самовары, пряники и буги-вуги — основные атрибуты декабрьской Тулы? Этот год не станет исключением — вас ждёт уже восьмой Кубок по буги-вуги.
12.00 — традиционный турнир в формате «strictly» (Мэйн, В, С, Сеньоры),
18.00 — социальный турнир в формате «jack&jill» (Эдванс и Опен),
22.00 (ДК Машзавода) — вечеринка до утра.
Регистрация на турнир откроется в середине ноября.
Для зрителей вход свободный. Участникам — 350 Р с человека в одной категории. Вторая категория +250 Р.
Вечеринка (в ДК Машзавода) — 200 Р.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
10 декабря 2017, воскресенье
12:00