Несистематический курс литературы: Екатерина Лямина
С октября 2017 года в Ясной Поляне снова стартуют авторские лекции писателей, филологов, журналистов и преподавателей, которые условно можно объединить под названием «Несистематический курс литературы для всех желающих».
9 декабря кандидат филологических наук, преподователь НИУ ВШЭ. Екатерина Лямина прочитает лекцию «Крылов — автор и герой анекдотов о себе самом».
Вход на лекции свободный, необходима регистрация.
Где и когда?
Ясная Поляна, деревня Ясная Поляна, 142а
9 декабря 2017, суббота
15:00