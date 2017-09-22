Несистематический курс литературы: Екатерина Лямина

С октября 2017 года в Ясной Поляне снова стартуют авторские лекции писателей, филологов, журналистов и преподавателей, которые условно можно объединить под названием «Несистематический курс литературы для всех желающих».

9 декабря кандидат филологических наук, преподователь НИУ ВШЭ. Екатерина Лямина прочитает лекцию «Крылов — автор и герой анекдотов о себе самом».

Вход на лекции свободный, необходима регистрация.