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Нидерландская живопись XV века

Нидерландская живопись XV века

Тульский областной художественный музей приглашает в Лекторий выходного дня на лекцию «Нидерландская живопись XV века».

В 15 веке в Нидерландах при дворах герцогов бургундских появляется собственная художественная школа, сочетающая в себе черты завершающейся готики и зарождающегося Ренессанса. Это искусство представлено в творчестве таких самобытных художников, как Рогир ван дер Вейден, Хуго ван дер Гус, Петрус Кристус, Робер Кампен, Ганс Мемлинг и др. Особенность нидерландской живописи в переходе к масляной живописи с ее особенностями и новыми возможностями, в миниатюрной детализации сюжета, удачном применении световых эффектов для достижения пластичности форм и движений.

Где и когда?
Тульский областной художественный музей
9 декабря 2017, суббота
10:30
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