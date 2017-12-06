Тульский областной художественный музей приглашает в Лекторий выходного дня на лекцию «Нидерландская живопись XV века».

В 15 веке в Нидерландах при дворах герцогов бургундских появляется собственная художественная школа, сочетающая в себе черты завершающейся готики и зарождающегося Ренессанса. Это искусство представлено в творчестве таких самобытных художников, как Рогир ван дер Вейден, Хуго ван дер Гус, Петрус Кристус, Робер Кампен, Ганс Мемлинг и др. Особенность нидерландской живописи в переходе к масляной живописи с ее особенностями и новыми возможностями, в миниатюрной детализации сюжета, удачном применении световых эффектов для достижения пластичности форм и движений.