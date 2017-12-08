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В Туле открылась студия ProPilates: пилатес меняет жизнь к лучшему!

Фото Александра Каналина.
Партнерский материал

В Туле открылась студия ProPilates: пилатес меняет жизнь к лучшему!

В тульской студии ProPilates собраны все основные тренажеры, придуманные и разработанные Джозефом Пилатесом для тренировок по его методике.

В конце XIX века 9-летний Джозеф Пилатес получил от своего отца главный совет в жизни: человек сам хозяин своей судьбы. Ты можешь сдаться, а можешь начать бороться. С этого момента жизнь маленького Джозефа изменилась коренным образом. Болезненный ребенок, страдавший от астмы и рахита, начал активно заниматься несколькими видами спорта, а на заре XX века изобрел собственную методику фитнеса, получившую его имя, — пилатес. За 100 лет это направление обошло весь земной шар и стало синонимом активного образа жизни.

Начало зимы для тульских сторонников этого метода ознаменовалось грандиозным событием — фитнес-центр «Гоголь» представил новый проект — отдельную специализированную студию ProPilates. Она находится по адресу: Тула, проспект Ленина, 31. Здесь собрана вся линейка большого оборудования для тренировок, разработанная самим Джозефом Пилатесом: студийные реформеры, реформеры аллегро для мини-групп, столы-трапеции, комбинированные стулья, бочка с лестницей, а также множество малого оборудования для тренировок в группах.

В трех уютных залах уже проводятся индивидуальные и групповые занятия.

Руководитель Гоголь-студии ProPilates Любовь Лыбань:

Любовь Лыбань

- Клиенты, приходя к нам, проходят стартовую тренировку. Она состоит из двигательного теста; постановки индивидуальных целей и задач; и персональной тренировки на тренажерах. Очень важную роль играет причина, по которой человек решил прийти на занятия. Топ-3 причины это: хочу похудеть, болит спина и хочу восстановиться после травмы. Личная цель человека помогает подобрать подходящее направление. В личном кабинете на сайте Гоголь-студии тренер размещает личные результаты участника, пишет рекомендации, размещает авторские видеоролики с домашним заданием. Выполнение задания занимает всего 5 минут, а результат не заставит себя долго ждать! Сам Джозеф Пилатес говорил, что мы недооцениваем возможности нашего организма. По его мнению, старость как явление наступает только в 90 лет. Правильные физические нагрузки улучшают качество жизни. А сама жизнь — это постоянное движение.

В большинстве случаев пилатес воспринимается как реабилитация. Но эта методика гораздо шире: им занимаются профессиональные спортсмены, чтобы улучшить свои физические показатели, и люди, которые хотят оздоровить организм. Пилатес — это простая методика, позволяющая не только улучшить свои двигательные возможности, но и скорректировать формы тела, избавиться от болей в спине и расстаться с лишним весом. В день открытия Гоголь-студии все желающие смогли лично проверить это направление фитнеса.

Марина Рогова

- Я в прошлом уже занималась пилатесом. Два года назад этот метод мне помог избавиться от проблем в пояснице. Теперь хочу сбросить лишний вес. Здесь очень здорово! Открытая светлая студия, в которой приятно заниматься, замечательные внимательные тренеры, сама атмосфера очень располагающая.

Вадим Черепнин

- Периодически я занимаюсь в зале, в основном силовыми упражнениями. Можно сказать, что сегодня произошло мое знакомство именно с этим направлением. И это знакомство более чем удачное. Существует выражение, что спорт преследует результаты, пренебрегая здоровьем. А вот фитнес как раз преследует цель здоровье. О пилатесе я был наслышан в теории и вот решил испытать на практике. После тренировки возникло то чувство, когда реальность превосходит ожидание. Это просто восторг!

Ольга Медведева

- Я на занятия попала впервые. С коллегами занимаюсь йогой, хотя давно уже слышала о чудодейственных свойствах пилатеса. У меня проблемы со спиной, проконсультировавшись с врачом, я решила попробовать себя в этом направлении. Мне очень понравились, что все тренеры действительно профессионалы!

Еще одним приятным сюрпризом стали полезные и вкусные комплименты всем гостям ProPilates.

На сегодняшний день в мире существует центр Pilates Method Alliance. Это некий профсоюз, объединяющий всех сертифицированных тренеров пилатеса и разрабатывающий методику обучения этому направлению. В этот альянс входит множество пилатес-школ, одними из лидеров являются: Polestar Pilates и Balance Body. Все сотрудники Гоголь-студии ProPilates проходили обучение в обеих школах, получили соответствующие сертификаты и знают об этом направлении фитнеса всё!

Марина Азарова, тренер

- Лично меня познакомила с пилатесом Любовь Лыбань. Я ходила к ней на занятия, постепенно увлеклась. По-настоящему начала преподавать пилатес, когда прошла обучение в школе Balance Body в 2012 году. Одна из идей пилатеса — постоянно совершенствоваться, поэтому сейчас я и другие тренеры проходим обучение в школе Polestar. Что даёт пилатес? Здоровый позвоночник, здоровые суставы, хорошее самочувствие, подтянутое и гибкое тело, красивую осанку и грациозную походку. Пилатес учит правильно двигаться, правильно дышать, учит умению освобождаться от лишнего напряжения в теле. Приятно, что в нашем городе всё больше людей занимаются именно этим направлением фитнеса.

В ProPilates очень демократичная ценовая политика: занятие в группе стоит 375 рублей, персональная тренировка — 1 250 рублей (при покупке абонемента). Курс персональных тренировок — абонемент на 8 занятий — стоит 10 000 рублей. В честь открытия до 31 декабря 2017 года в ProPilates действует специальное предложение: базовый курс (стартовая тренировка + 3 персональные тренировки) можно приобрести всего за 4 000 рублей!

А удобный режим работы — это возможность каждому подобрать подходящее время для занятий. ProPilates работает по будням с 8.00 до 21.00, по выходным с 8.00 до 16.00.

Гоголь-студия ProPilates: Тула, проспект Ленина, 31, телефон 708−708. Подробности на сайте: www.pilatestula.ru

Галерея
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 1
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 2
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 3
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 4
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 5
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 6
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 7
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 8
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 9
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 10
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 11
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 12
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 13
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 14
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 15
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 16
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 17
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 18
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 19
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 20
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 21
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 22
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 23
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 24
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 25
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 26
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 27
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 28
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 29
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 30
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 31
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 32
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 33
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 34
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 35
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 36
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 37
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 38
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 39
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 40
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 41
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 42
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 43
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 44
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 45
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 46
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 47
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 48
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 49
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 50
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 51
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 52
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 53
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 54
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 55
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 56
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 57
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 58
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 59
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 60
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 61
Гоголь-студия «Propilates»: пилатес меняет тело и жизнь к лучшему!, Фото: 62
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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:29 +1
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