Очень плохие мамочки 2
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 07.12.2017
Режиссер:
Джон Лукас, Скотт Мур
Актеры:
Мила Кунис, Кристен Белл, Кэтрин Хан, Сьюзен Сарандон, Джастин Хартли, Кристин Барански, Шерил Хайнс, Джей Эрнандес, Питер Галлахер, Уна Лоуренс
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
104 мин
Рейтинг Кинопоиска:
5,98
Большой дом, любящий мужчина, талантливые дети и карьера в гору. Мы уже взрослые и сами принимаем решения? Как бы не так! Любимые родители до сих пор не оставляют нас без «ценных советов», особенно, когда неожиданно нагрянут на Новый год. Правда, отрываться они тоже научат по-взрослому! Другими словами, праздник подкрался незаметно…
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13:25
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14:50
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13:55
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12:40
14:50
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21:15
23:25
01:00
|Победа (Новомосковск)
|
13:25
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14:30
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|Союз (Алексин)
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13:55
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11 декабря, понедельник
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10:30
12:40
14:50
17:00
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|Победа (Новомосковск)
|
13:25
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|
14:30
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18:05
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10:30
12:40
14:50
17:00
21:15
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|Победа (Новомосковск)
|
13:25
21:45
|Синема Стар
|
14:30
19:20
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|
13:55
18:05
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16:00
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|Алмаз Синема
|
17:25
20:40
|Киносити
|
10:30
12:40
14:50
17:00
21:15
23:25
|Победа (Новомосковск)
|
13:25
21:45
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|
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19:20
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13:55
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