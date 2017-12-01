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Очень плохие мамочки 2

Очень плохие мамочки 2

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 07.12.2017
 
Режиссер:
Джон Лукас, Скотт Мур
  
Актеры:
Мила Кунис, Кристен Белл, Кэтрин Хан, Сьюзен Сарандон, Джастин Хартли, Кристин Барански, Шерил Хайнс, Джей Эрнандес, Питер Галлахер, Уна Лоуренс
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
104 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,98
          
 

 

Большой дом, любящий мужчина, талантливые дети и карьера в гору. Мы уже взрослые и сами принимаем решения? Как бы не так! Любимые родители до сих пор не оставляют нас без «ценных советов», особенно, когда неожиданно нагрянут на Новый год. Правда, отрываться они тоже научат по-взрослому! Другими словами, праздник подкрался незаметно…

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