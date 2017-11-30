афиша
афиша
Регистрация
За пропастью во ржи

За пропастью во ржи

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 07.12.2017
 
Режиссер:
Дэнни Стронг
  
Актеры:
Николас Холт, Кевин Спейси, Зои Дойч, Сара Полсон, Люси Бойнтон, Виктор Гарбер, Хоуп Дэвис, Эми Рутберг, Брайан Д’Арси Джеймс, Эрик Богосян
  
Жанр:
байопик, драма
  
Продолжительноcть:
106 мин
  

История о том, как родился Холден Колфилд, герой культового для многих поколений романа «Над пропастью во ржи», и как его автор — Джером Сэлинджер — стал величайшим писателем Америки, выбравшим удивительную судьбу.

Купить билет
Сегодня
19:40 ДКЖкино
Завтра
19:40 ДКЖкино
9 декабря, суббота
19:40 ДКЖкино
10 декабря, воскресенье
19:40 ДКЖкино
11 декабря, понедельник
19:40 ДКЖкино
12 декабря, вторник
19:40 ДКЖкино
13 декабря, среда
17:10 ДКЖкино
Расписание на все дни
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.