За пропастью во ржи

Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 07.12.2017

Режиссер: Дэнни Стронг

Актеры: Николас Холт, Кевин Спейси, Зои Дойч, Сара Полсон, Люси Бойнтон, Виктор Гарбер, Хоуп Дэвис, Эми Рутберг, Брайан Д’Арси Джеймс, Эрик Богосян

Жанр: байопик, драма

Продолжительноcть: 106 мин

История о том, как родился Холден Колфилд, герой культового для многих поколений романа «Над пропастью во ржи», и как его автор — Джером Сэлинджер — стал величайшим писателем Америки, выбравшим удивительную судьбу.