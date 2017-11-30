За пропастью во ржи
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 07.12.2017
Режиссер:
Дэнни Стронг
Актеры:
Николас Холт, Кевин Спейси, Зои Дойч, Сара Полсон, Люси Бойнтон, Виктор Гарбер, Хоуп Дэвис, Эми Рутберг, Брайан Д’Арси Джеймс, Эрик Богосян
Жанр:
байопик, драма
Продолжительноcть:
106 мин
История о том, как родился Холден Колфилд, герой культового для многих поколений романа «Над пропастью во ржи», и как его автор — Джером Сэлинджер — стал величайшим писателем Америки, выбравшим удивительную судьбу.
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