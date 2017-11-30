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Большой вопрос

Большой вопрос

Приглашаем вас на трехдневный интенсив под руководством режиссера Владимира Бочарова и хореографа Марии Суикаевой. Он будет посвящен исследованию отношений между перформером и художественной формой, психофизикой и геометрией.

Авангард и искусство XX века открыли для нас творчество как систему знаков — язык. В своих исканиях Кандинский, а вместе с ним и многие другие представители ранних модернистских течений, составляли алфавит искусства.

Художники стремились найти гармоничное соотношения формы объекта, его структуры и функциональной задачи.

Принцип функционала теперь лежит в основе подавляющего большинства всех связей современного человека и его материальной среды. Объекты, которыми пользуется человек, со временем стали особой формой коммуникации с внешним миром.

Сегодня человек все чаще ощущает себя подчиненным миру вещей и часто чувствует себя объектом, вовлеченным в процесс производства-потребления.

В лаборатории мы обратимся к самым началам. Круг, квадрат и треугольник станут нашими проводниками, с их помощью мы постараемся вернуть вещам и объектам статус языка, обратимся к позиции, из которой начинались поиски авангардистов и попытаемся понять, каким образом рождается композиция, как соотносится пропорция естественная с пропорцией заданной.

Одна из главных задач лаборатории — понять как в этом процессе рождается эмоция, то есть сможем ли мы, посредством формальных поисков, выйти на уровень психологического общения.

Режиссер: Владимир Бочаров.
Хореограф: Мария Сиукаева.
Куратор: Анастасия Куклина.

Стоимость участия в лаборатории — 2500 Р (предварительная бронь обязательна).

10 декабря — показ итогового перформанса в 21.00, стоимость — 300 Р.

Где и когда?
Барабан, арт-площадка
Тула, пр. Ленина, 27, 2 этаж (Тульский историко-архитектурный музей, «Старая Тульская Аптека»)
8 декабря 2017, пятница
15:00
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9 декабря 2017, суббота
14:00
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10 декабря 2017, воскресенье
14:00
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