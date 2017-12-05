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Цепной пес

Цепной пес

Страна:
Болгария, 2017
 
Премьера:
в РФ 07.12.2017
 
Режиссер:
Пол Солет
  
Актеры:
Антонио Бандерас, Эдриан Броуди, Джон Малкович, Ори Феффер, Александра Дину, Велизар Бинев, Клайв Сойер, Оуэн Дэвис, Джейсон Фентон
  
Жанр:
криминал, триллер
  
Продолжительноcть:
93 мин
  

Даже у самого верного дела возможны разные варианты финала. Матерые преступники, пытаясь обчистить полицейский склад по наводке, оказываются в ловушке с разъяренным сторожевым псом по кличке ДеНиро. Счастливый финал кажется все более призрачным...

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