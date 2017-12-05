Цепной пес
Страна:
Болгария, 2017
Премьера:
в РФ 07.12.2017
Режиссер:
Пол Солет
Актеры:
Антонио Бандерас, Эдриан Броуди, Джон Малкович, Ори Феффер, Александра Дину, Велизар Бинев, Клайв Сойер, Оуэн Дэвис, Джейсон Фентон
Жанр:
криминал, триллер
Продолжительноcть:
93 мин
Даже у самого верного дела возможны разные варианты финала. Матерые преступники, пытаясь обчистить полицейский склад по наводке, оказываются в ловушке с разъяренным сторожевым псом по кличке ДеНиро. Счастливый финал кажется все более призрачным...
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