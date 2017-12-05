Цепной пес

Страна: Болгария, 2017

Премьера: в РФ 07.12.2017

Режиссер: Пол Солет

Актеры: Антонио Бандерас, Эдриан Броуди, Джон Малкович, Ори Феффер, Александра Дину, Велизар Бинев, Клайв Сойер, Оуэн Дэвис, Джейсон Фентон

Жанр: криминал, триллер

Продолжительноcть: 93 мин

Даже у самого верного дела возможны разные варианты финала. Матерые преступники, пытаясь обчистить полицейский склад по наводке, оказываются в ловушке с разъяренным сторожевым псом по кличке ДеНиро. Счастливый финал кажется все более призрачным...