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Ярнбомбинг

Ярнбомбинг

В Центральном парке на Рябиновой аллее, возле здания администрации, состоится фестиваль вязания. Что нужно сделать? Задача фестиваля — из ниток смастерить игрушки или обвязать деревья разноцветными нитками. Чтобы процесс пошел быстрее, участникам выдадут заготовки. 

Хотите сделать окружающий мир ярким? Обязательно приходите всей семьей, будет весело!
 

В вашем распоряжении — любые материалы на выбор от организаторов, а также вкусный и согревающий глинтвейн!

 

Где и когда?
Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
10 декабря 2017, воскресенье
12:00
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