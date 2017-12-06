Ярнбомбинг
В Центральном парке на Рябиновой аллее, возле здания администрации, состоится фестиваль вязания. Что нужно сделать? Задача фестиваля — из ниток смастерить игрушки или обвязать деревья разноцветными нитками. Чтобы процесс пошел быстрее, участникам выдадут заготовки.
Хотите сделать окружающий мир ярким? Обязательно приходите всей семьей, будет весело!
В вашем распоряжении — любые материалы на выбор от организаторов, а также вкусный и согревающий глинтвейн!
Где и когда?
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
10 декабря 2017, воскресенье
12:00