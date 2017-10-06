Выходные в Туле: 6-8 октября

Настоящий русский угар, мечты об электроовцах, танцы во благо, миниатюрные пушечки, закрытие мотосезона и многое другое — на этих выходных.

Мы подготовили очередную порцию интереснейших событий для ваших выходных. А если вам претит, что мы каждые выходные диктуем вам, куда стоит сходить — подписывайтесь на Афишу Тулы, и вы самыми первыми будете узнавать, что происходит в культурной жизни нашего города. А как проводите выходные вы? Пишите в комментариях!

Тульские мотоциклисты на этих выходных — 7 октября — закроют мотосезон. Мероприятие организовано клубом «Ночные волки» при поддержке администрации города и Тульского мотосоюза. В связи с этим будет ограничено движение на улицах Тулы. Подробнее.

Ещё 7 октября — эндурная гонка.

оторвись

Отава Ё

Harat's Pub

Тула, Красноармейский проспект, 19

6 октября, пятница, 22.00

300 Р

«Отава Ё» — коллектив единомышленников, играющих в стиле фолк-фьюжн и народная песня. Музыканты используют волынку, гусли, скрипку, перкуссию и гитары. Группа активно концертировала и выступала на множестве этно- и фолк-фестивалях в разных странах, в том числе на фестивалях «Дикая Мята», WOMAD, «Мир Сибири», Kaustinen folk festival и других, а теперь у вас есть возможность услышать их в камерном формате.

тоже угарно

Нейромонах Феофан

М2, рок-клуб

Тула, ул. Октябрьская, 306

7 октября, суббота, 19.00

800 Р

Давно ли вы ядрёно отрывались и стирали подметки в плясках да хороводах? Именно этим вы сможете заняться с полной самоотдачей и все широтой русской души на концерте Нейромонаха Феофана. Любовь к древнерусскому драму, словесам и костюмам, а также оригинальное исполнение и собственная интерпретация обеспечивают коллективу полные залы и неизменную любовь поклонников.

душевненько

Павел Кашин

М2, рок-клуб

Тула, ул. Октябрьская, 306

6 октября, пятница, 21.00

1200 Р

Авторские песни Павла Кашина — это искусное сочетание лирических мелодий и классических инструментов, а также глубокий текст или же легкие, ненавязчивые композиции. Репертуар этого исполнителя разнообразен, а потому каждый сможет найти себе любимую композицию.

шансон

Алексей Брянцев

Азот (Новомосковск)

Новомосковск, улица Куйбышева, 15-г

8 октября, воскресенье, 19.00

Билеты от 1000 до 1400 Р

Концерты Алексея Брянцева проходят на одном дыхании. Полностью живое исполнение создает незабываемую атмосферу общения артиста со зрителем. Песни как всегда просты и чисты сердцу, каждый находит для себя свой мотив, свои эмоции, свою тему.

новая классика

Dagamba

Тульская областная филармониz

Тула, проспект Ленина, 51

6 октября, пятница, 19.00

Билеты от 850 до 1300 Р

Dagamba — интернациональная группа — представлена музыкантами пяти стран России, Латвии, Литвы, Ирана и Италии. Музыканты берут за основу европейские классические произведения, а потом переигрывают их в современных ритмах, используя необычные аранжировки, многое щедро сдабривают восточными мотивами и уникальным горячим исполнением.

танцуй

Благотворительные уроки в BM1

BM1 Dance Home

Тула, ул. Каминского, ул. 24-в

8 октября, воскресенье, 16.00

Стоимость урока — от 100 Р, дальше — по вашим намерению и желанию

8 октября в танцевальном доме BM1 пройдут благотворительные уроки, деньги от проведения которых пойдут в помощь детям из тульского реабилитационного центра. Вы сможете поучаствовать в мастер-классах по дэнсхоллу, хип-хопу, кантепорари, леди стайл.

тула веками оружие ковала

Техника в масштабе

Музей оружия, здание-шлем

Тула, улица Октябрьская, 2

С 7 октября

В здании-шлеме музея оружия открылась XI ежегодная выставка стендовых моделей «Техника в масштабе». Эта выставка — крупнейшая в России.

На выставке будут экспонироваться более 350 творческих работ моделистов Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Нижнего Новгорода, Калуги, Омска, Сургута, Ханты-Мансийска, Пскова и других регионов России. В основном, это модели танков, самолетов, кораблей, а также сюжетные композиции военной тематики. Каждый посетитель сможет отметить наиболее понравившиеся работы, что в итоге позволит организаторам определить призера зрительских симпатий. Кроме того, специальной наградой будет отмечен участник, выполнивший лучшую модель образца вооружения, выпускаемого тульским Конструкторским бюро приборостроения

просвещение

Несистематический курс литературы: Мария Степанова

Ясная Поляна, дом культуры

деревня Ясная Поляна, 142-а

7 октября, суббота, 15.00

Вход свободный, необходима регистрация

Поэт, эссеист, журналист Мария Степанова прочитает лекцию «Лесной пожар: культура в поисках прошлого».

Память и история: союзники или враги? Что такое постпамять и почему это болезнь века? Как выбирать между необходимостью помнить и умением забывать? Что происходит с литературой после катастрофы? Трагический опыт двадцатого века изменил и сами тексты, и читательские ожидания. Как именно? Об этом — на лекции Марии Степановой.

хип-хап

Яков Копанев: Хип-хоп

Neo, танцевальный дом

Тула, ул. Жуковского, 29

8 октября, воскресенье, 15.00

Стоимость участия для учеников танцевального пространства Neo Dance Family составит 700 Р. Если вы не являетесь учеником студии, то стоимость мастер-класса составит 1000 Р

В танцевальном пространстве Neo Dance Family состоится танцевальный мастер-класс от двукратного чемпиона России Hip-Hop International Russia, серебряного призёра Чемпионата Европы UDO Germany, четырёхкратного финалиста Чемпионата Мира HHI Якова Копанева.

для самых маленьких

Герои в масках спасают город

Городской концертный зал

Тула, улица Советская, 2

8 октября, воскресенье, 11.00

Билеты от 400 до 1200 Р

С наступлением ночи в городе произошли необъяснимые, странные происшествия. Кто готов узнать, что случилось? А кто готов узнать, кто виноват? И кто бесстрашно остановит злодеяния в городе? Правильно! Конечно, супер-команда отважных героев в масках! Не упустите возможность вместе с героями в масках спасти свой город. На помощь героям в масках придут и любимый всеми Щенячий патруль.

а что в кино?

С 5 октября в кинотеатрах Тулы и области начался показ новых фильмов.

Бегущий по лезвию 2049

5 октября наступил настоящий праздник для ценителей научной фантастики — в прокат вышло продолжение культового фильма по не менее культовому роману Филипа Дика «Снятся ли андроидам электроовцы». Действие нового «Бегущего по лезвию» разворачивается спустя 30 лет после событий, описанных в первой части. Офицер полиции Кей становится обладателем секретной информации, которая ставит под угрозу существование всего человечества. Желая найти ключ к разгадке, он решает разыскать Рика Декарда, бывшего офицера специального подразделения полиции Лос-Анджелеса, который бесследно исчез много лет назад.

Между нами горы

Эшли, главная героиня фильма «Между нами горы», спешащая на собственную свадьбу, и Бен, возвращающийся с медицинской конференции, вынуждены лететь на частном самолете, который терпит крушение в горах. Рассчитывая только друг на друга, они ведут борьбу за выживание, пытаясь залечить не только телесные раны, но и душевные травмы, и все яснее понимают, что эта авария стала поворотным событием в их жизни.

Борг/Макинрой

Две звезды, один судьбоносный матч и миллионы зрителей. Невозмутимый Борг против вспыльчивого Макинроя. Упорство против упрямства. Борьба двух противоположных характеров, движимых, однако, одной целью — быть лучшим! Смотрите фильм «Борг/Макинрой» только в «ДКЖ кино».

Безбашенные

По сюжету фильма «Безбашенные», в одном из озер пострадавшей от войны Боснии команда спецназа ВМС «Морские котики» находит сокровища, и теперь просто необходимо разгадать тайну, связанную с этой подводной находкой.

Жизнь впереди

Бывшие ученики 11 «Б» спустя много лет встречаются на поминках тихого одноклассника Лехи с последней парты. Однако вскоре этот повод отходит на второй план, и зрителям раскрываются четыре истории, в которых старые секреты, недомолвки, обиды и личные счеты оборачиваются неожиданными последствиями. Смотрите фильм «Жизнь впереди» в кинотеатрах города.