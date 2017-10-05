Центры образования Тулы: какие школы и детсады к какому ЦО относятся
По многочисленным просьбам наших читателей публикуем справку по тульским образовательным учреждениям после реорганизации их в Центры образования.
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Центры образования
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Что в него входит
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Центр образования №1
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Детсад №46
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Центр образования №2
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Средняя школа №1, начальная школа №29, детсад №74
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Центр образования №3
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Детсад №138, гимназия №3
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Центр образования №4
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Детсад №103, гимназия №4
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Центр образования №5
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Средняя школа №52, средняя школа №48, средняя школа №43, детсад №106, детсад №141, детсад №171
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Центр образования №6
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Центр образования №7
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Центр образования №8
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Центр образования №9
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Центр образования №12
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Центр образования №14
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Центр образования №15
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Центр образования №16
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Центр образования №18
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Центр образования №19
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Центр образования №20
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Центр образования №21
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Центр образования №22
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Центр образования №23
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Центр образования №24
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Центр образования №26
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Центр образования №27
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Центр образования №28
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Центр образования №29
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Центр образования №30
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Центр образования №31
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Центр образования №32
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Центр образования №33
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Центр образования №34
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Центр образования №35
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Центр образования №36
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Центр образования №37
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Центр образования №38
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Центр образования №40
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Центр образования №41
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Центр образования №42
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Центр образования №43
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Центр образования №45
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Центр образования №46
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Центр образования №47
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Центр образования №48
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Центр образования №49
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Центр образования №50
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Центр образования №51
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Центр образования №52 им. В. В. Лапина
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Центр образования №53 им. Л. Н. Толстого
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Центр образования №54
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Центр образования №56
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Центр образования №57
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Центр развития ребенка – детский сад №1
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Переименование детсада №71
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Центр развития ребенка – детский сад №2
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Центр развития ребенка – детский сад №3
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Детсад №57, детсад №84
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Центр развития ребенка – детский сад №4
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Центр развития ребенка – детский сад №5 «Мир детства»
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Центр развития ребенка – детский сад №6
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Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение – открытая (сменная) общеобразовательная школа города Тулы
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