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Центры образования Тулы: какие школы и детсады к какому ЦО относятся

Центры образования Тулы: какие школы и детсады к какому ЦО относятся

По многочисленным просьбам наших читателей публикуем справку по тульским образовательным учреждениям после реорганизации их в Центры образования.

Центры образования

Что в него входит

Центр образования №1

Детсад №46

Центр образования №2

Средняя школа №1, начальная школа №29, детсад №74

Центр образования №3

Детсад №138, гимназия №3

Центр образования №4

Детсад №103, гимназия №4

Центр образования №5

Средняя школа №52, средняя школа №48, средняя школа №43, детсад №106, детсад №141, детсад №171

Центр образования №6


Средняя школа №65, средняя школа №66, детсад №155, детсад №156

Центр образования №7


Средняя школа №71, средняя школа №59, детсад №43, детсад №61, детсад №90, детсад №114

Центр образования №8


Средняя школа №17, средняя школа №33, средняя школа №57

Центр образования №9


Средняя школа №7, средняя школа №41, начальная школа №9, начальная школа №32, детсад №110, детсад №127


Центр образования №10 имени А. В. Чернова


Детсад №107, детсад №168, средняя школа №55


Центр образования – гимназия №11


Средняя школа №6, гимназия №11

Центр образования №12


Средняя школа №10, начальная школа №12 (дошкольники), детсад №7, детсад №77


Центр образования №13 им. Е. Н. Волкова


Детский сад комбинированного вида пос. Барсуки, Барсуковская средняя школа  им. Е. Н. Волкова

Центр образования №14


Детсад №158, средняя школа №69

Центр образования №15


Детсад №48, детсад №121, средняя школа №15

Центр образования №16


Детсад №92, детсад №123, детсад №170, средняя школа №54


Центр образования №17
им. Героя Советского Союза
И. П. Потехина


Детсад №128, детсад №133, средняя школа №56

Центр образования №18


Средняя школа №61, детсад №98, детсад №101, детсад №53, детсад №119

Центр образования №19


Начальная школа-интернат №2, детсад №173, средняя школа №8

Центр образования №20


Детсад №65, детсад №83, детсад №85, гимназия №20

Центр образования №21


Детсад №9, средняя школа №21

Центр образования №22


Средняя школа №23, детсад №10, лицей №3 (искусств)

Центр образования №23


Средняя школа №3, средняя школа №2 «Возрождение», детсад №27, детсад №41

Центр образования №24


Детсад №33, детсад №132, средняя школа №24


Центр образования №25 с углубленным изучением отдельных предметов


Детсад №29, детсад №150, средняя школа №25

Центр образования №26


Средняя школа №67, средняя школа №68, средняя школа №70, детсад №159, детсад №160, детсад №161, детсад №162

Центр образования №27


Средняя школа №4, средняя школа №16, детсад №174, детсад №17

Центр образования №28


Детсад комбинированного вида пос. Плеханово, Плехановская средняя школа №17

Центр образования №29


Средняя школа №51, детсад №28, детсад №137, детсад №125

Центр образования №30


Детсад №56, детсад №102, детсад №73, гимназия №30

Центр образования №31


Средняя школа №28, средняя школа №53, детсад №5, детсад №109, детсад №151

Центр образования №32


Средняя школа №13, средняя школа №19, детсад №11, детсад №126, детсад №135

Центр образования №33


Детсад №118, детсад №139, средняя школа №64

Центр образования №34


Средняя школа №34, средняя школа №58, детсад №88, детсад №95, детсад №105

Центр образования №35


Детсад №93, детсад №26, средняя школа №22

Центр образования №36


Начальная школа №27, средняя школа №36

Центр образования №37
им. В. П. Храмченко


Детсад №146, детсад №47, средняя школа №31

Центр образования №38


Химический лицей, средняя школа №60, детсад №37, детсад №131


Центр образования №39
им. Героя Советского Союза
А. А. Рогожина


Детсад №89, детсад №70, средняя школа №39

Центр образования №40


Средняя школа №40, средняя школа №50, начальная школа №5

Центр образования №41


Детсад №164, средняя школа №44

Центр образования №42


Средняя школа №14, средняя школа №38, детсад №79, детсад №97

Центр образования №43


Детсад №99, детсад №140, средняя школа №62


Центр образования №44
им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова


Детсад №142, средняя школа №63

Центр образования №45


Средняя школа №49, средняя школа №18

Центр образования №46


Ленинская средняя школа №1 им. П. С. Борисова, детсад общеразвивающего вида пос. Ленинский, Ленинская средняя школа №2 им. А. В. Чихирева, Ленинская начальная школа

Центр образования №47


Петелинская средняя школа, Петелинская общеобразовательная школа для детей, находящихся на длительном лечении в ГУЗ «Тульский областной противотуберкулезный диспансер №1», детсад пос. Петелино

Центр образования №48


Детсад пос. Прилепы, Прилепская средняя школа

Центр образования №49


Богучаровская средняя школа им. А. С. Хомякова, детсад пос. Октябрьский, детсад «Ромашка» с. Слободка, Рождественская средняя школа, детсад общеразвивающего вида пос. Рождественский, Архангельская начальная школа

Центр образования №50


Детсад пос. Шатск, Шатская средняя школа

Центр образования №51


Алешинская средняя школа, детсад общеразвивающего вида с. Алёшня, Коптевская общеобразовательная школа, детсад д. Коптево, Федоровская общеобразовательная школа, детсад с. Федоровка

Центр образования №52 им. В. В. Лапина


Детсад комбинированного вида пос. Рассвет, Зайцевская общеобразовательная школа, детсад с. Зайцево, Рассветская средняя школа им. В. В. Лапина

Центр образования №53 им. Л. Н. Толстого


Детсад комбинированного вида пос. Иншинский, детсад пос. Петровский, Иншинская средняя школа им. Л. Н. Толстого

Центр образования №54


Детсад пос. Молодежный, детсад пос. Торхово, Медвенская средняя школа


Центр образования №55 им. А. И. Миронова


Детсад с. Хрущево, Хрущевская средняя школа им. А. И. Миронова

Центр образования №56


Детсад комбинированного вида №2 пос. Плеханово, Плехановская средняя школа №1

Центр образования №57


Детсад пос. Обидимо, Обидимская средняя школа


Центр образования – гимназия №1


Детсад №13, гимназия №1

Центр развития ребенка – детский сад №1

Переименование детсада №71

Центр развития ребенка – детский сад №2


Детсад №115, детсад №6, детсад №129, детсад №120, детсад №8

Центр развития ребенка – детский сад №3

Детсад №57, детсад №84

Центр развития ребенка – детский сад №4


Детсад №152, детсад №153, детсад №154

Центр развития ребенка – детский сад №5 «Мир детства»


Детсад №175, детсад №22

Центр развития ребенка – детский сад №6


Детсад №3, детсад №12, детсад №172, детсад №67

Муниципальное бюджетное вечернее  (сменное) общеобразовательное учреждение – открытая (сменная) общеобразовательная школа города Тулы


Ленинская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа в форме присоединения к МБВ(С)ОУ-О(С)ОШ города Тулы с переименованием в МБОУ «ОВ(С)ОШ»

 

сегодня, в 14:37 +5
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