Центры образования Тулы: какие школы и детсады к какому ЦО относятся

Что в него входит

Центр образования №10 имени А. В. Чернова

Детский сад комбинированного вида пос. Барсуки, Барсуковская средняя школа им. Е. Н. Волкова

Центр образования №13 им. Е. Н. Волкова

Центр образования №17 им. Героя Советского Союза И. П. Потехина

Центр образования №37 им. В. П. Храмченко

Центр образования №39 им. Героя Советского Союза А. А. Рогожина

Центр образования №44 им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова

Центр образования №46