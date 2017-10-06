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Яков Копанев: Хип-хоп

Яков Копанев: Хип-хоп

В танцевальном пространстве Neo Dance Family состоится танцевальный мастер-класс от двукратного чемпиона России Hip-Hop International Russia, серебряного призёра Чемпионата Европы UDO Germany, четырёхкратного финалиста Чемпионата Мира HHI Якова Копанева.

Стоимость участия для учеников танцевального пространства Neo Dance Family составит 700 Р. Если вы не являетесь учеником студии, то стоимость мастер-класса составит 1000 Р.

Количество мест ограничено. Подробнее.

 

 

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Где и когда?
Neo, танцевальный дом
Тула, ул. Жуковского, 29
8 октября 2017, воскресенье
15:00
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