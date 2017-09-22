Несистематический курс литературы: Мария Степанова

С октября 2017 года в Ясной Поляне снова стартуют авторские лекции писателей, филологов, журналистов и преподавателей, которые условно можно объединить под названием «Несистематический курс литературы для всех желающих».

7 октября поэт, эссеист, журналист Мария Степанова прочитает лекцию «Лесной пожар: культура в поисках прошлого».

Память и история: союзники или враги? Что такое постпамять и почему это болезнь века? Как выбирать между необходимостью помнить и умением забывать? Что происходит с литературой после катастрофы? Трагический опыт двадцатого века изменил и сами тексты, и читательские ожидания. Как именно? Об этом — на лекции Марии Степановой.

Вход на лекции свободный, необходима регистрация.