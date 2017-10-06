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7 октября в Туле байкеры закроют мотосезон
Фото из архива Myslo.

7 октября в Туле байкеры закроют мотосезон

В связи с этим будет перекрыто движение транспорта.

7 октября в Туле закроется мотосезон. Мероприятие организовано клубом «Ночные волки» при поддержке администрации города и Тульского мотосоюза.

  • В 13.30 состоится сбор участников мотопробега на площади Ленина. В 14.23 от площади отправится колонна, которая проследует до поселка Косая Гора.
  • В 15.00 начнутся торжественные мероприятия на площади перед ДК «Косогорец». В 15.30 зрители увидят мотошоу «Мототриал».
  • С 16.30 до 18.00 пройдет рок-концерт.

В связи с этим в городе будет перекрыто движение транспорта.

Остановка и стоянка всех видов транспортных средств будет запрещена на следующих участках:

  • с 0.00 до 15.00 на площади Ленина,
  • с 8.00 до 18.00 по ул. Менделеевской (нечетная сторона) на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской,
  • с 8.00 до 18.00 в пос. Косая Гора по ул. Гагарина на участке от дома №2 до ул. Генерала Горшкова, по ул. Октябрьской.

Движение всех видов транспортных средств будет ограничено:

  • с 8.00 до 15.00 на площади Ленина, по ул. Менделеевской (нечетная сторона) на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской,
  • с 14.00 до 18.00 в пос. Косая Гора по ул. Гагарина на участке от дома №2 до ул. Генерала Горшкова, по ул. Октябрьской.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:12 +3
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