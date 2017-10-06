Фото из архива Myslo.
7 октября в Туле байкеры закроют мотосезон
В связи с этим будет перекрыто движение транспорта.
7 октября в Туле закроется мотосезон. Мероприятие организовано клубом «Ночные волки» при поддержке администрации города и Тульского мотосоюза.
- В 13.30 состоится сбор участников мотопробега на площади Ленина. В 14.23 от площади отправится колонна, которая проследует до поселка Косая Гора.
- В 15.00 начнутся торжественные мероприятия на площади перед ДК «Косогорец». В 15.30 зрители увидят мотошоу «Мототриал».
- С 16.30 до 18.00 пройдет рок-концерт.
В связи с этим в городе будет перекрыто движение транспорта.
Остановка и стоянка всех видов транспортных средств будет запрещена на следующих участках:
- с 0.00 до 15.00 на площади Ленина,
- с 8.00 до 18.00 по ул. Менделеевской (нечетная сторона) на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской,
- с 8.00 до 18.00 в пос. Косая Гора по ул. Гагарина на участке от дома №2 до ул. Генерала Горшкова, по ул. Октябрьской.
Движение всех видов транспортных средств будет ограничено:
- с 8.00 до 15.00 на площади Ленина, по ул. Менделеевской (нечетная сторона) на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской,
- с 14.00 до 18.00 в пос. Косая Гора по ул. Гагарина на участке от дома №2 до ул. Генерала Горшкова, по ул. Октябрьской.
Другие статьи по темам
Место