7 октября в Туле байкеры закроют мотосезон

Фото из архива Myslo.

В связи с этим будет перекрыто движение транспорта.

7 октября в Туле закроется мотосезон. Мероприятие организовано клубом «Ночные волки» при поддержке администрации города и Тульского мотосоюза.

В 13.30 состоится сбор участников мотопробега на площади Ленина. В 14.23 от площади отправится колонна, которая проследует до поселка Косая Гора.

В 15.00 начнутся торжественные мероприятия на площади перед ДК «Косогорец». В 15.30 зрители увидят мотошоу «Мототриал».

С 16.30 до 18.00 пройдет рок-концерт.

В связи с этим в городе будет перекрыто движение транспорта.

Остановка и стоянка всех видов транспортных средств будет запрещена на следующих участках:

с 0.00 до 15.00 на площади Ленина,

с 8.00 до 18.00 по ул. Менделеевской (нечетная сторона) на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской,

с 8.00 до 18.00 в пос. Косая Гора по ул. Гагарина на участке от дома №2 до ул. Генерала Горшкова, по ул. Октябрьской.

Движение всех видов транспортных средств будет ограничено: