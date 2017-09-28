Жизнь впереди

Страна: Россия, 2017

Премьера: в РФ 05.10.2017

Режиссер: Карен Оганесян

Актеры: Светлана Ходченкова, Александр Паль, Артур Смольянинов, Павел Прилучный, Егор Корешков, Денис Шведов, Ольга Медынич, Максим Виторган, Валерия Кожевникова, Юлия Александрова

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 85 мин

Бывшие ученики 11 «Б» спустя много лет встречаются на поминках тихого одноклассника Лехи с последней парты. Однако вскоре этот повод отходит на второй план, и зрителям раскрываются четыре истории, в которых старые секреты, недомолвки, обиды и личные счеты оборачиваются неожиданными последствиями.