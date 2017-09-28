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Жизнь впереди

Жизнь впереди

Страна:
Россия, 2017
 
Премьера:
в РФ 05.10.2017
 
Режиссер:
Карен Оганесян
  
Актеры:
Светлана Ходченкова, Александр Паль, Артур Смольянинов, Павел Прилучный, Егор Корешков, Денис Шведов, Ольга Медынич, Максим Виторган, Валерия Кожевникова, Юлия Александрова
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
85 мин
  

 

Бывшие ученики 11 «Б» спустя много лет встречаются на поминках тихого одноклассника Лехи с последней парты. Однако вскоре этот повод отходит на второй план, и зрителям раскрываются четыре истории, в которых старые секреты, недомолвки, обиды и личные счеты оборачиваются неожиданными последствиями.

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Сегодня
00:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:00 Алмаз Синема
10:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20 Киносити
12:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:45 Октябрь
13:50 Киносити
13:50 Алмаз Синема
14:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40 Киносити
16:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:35 Алмаз Синема
19:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:10 Киносити
20:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:15 Октябрь
23:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:50 Киносити
6 октября, пятница
10:00 Алмаз Синема
10:20 Киносити
10:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:45 Октябрь
13:50 Алмаз Синема
13:50 Киносити
14:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40 Киносити
16:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:35 Алмаз Синема
19:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:10 Киносити
20:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:15 Октябрь
23:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:50 Киносити
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10:20 Киносити
12:45 Октябрь
13:50 Киносити
15:40 Киносити
16:30 Алмаз Синема
20:10 Киносити
20:10 Алмаз Синема
22:15 Октябрь
23:50 Киносити
8 октября, воскресенье
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12:45 Октябрь
13:50 Киносити
15:40 Киносити
16:30 Алмаз Синема
20:10 Киносити
20:10 Алмаз Синема
22:15 Октябрь
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9 октября, понедельник
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10:20 Киносити
12:45 Октябрь
13:50 Алмаз Синема
13:50 Киносити
15:40 Киносити
19:35 Алмаз Синема
20:10 Киносити
22:15 Октябрь
23:50 Киносити
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13:50 Киносити
15:40 Киносити
19:35 Алмаз Синема
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22:15 Октябрь
23:50 Киносити
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