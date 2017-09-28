Жизнь впереди
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 05.10.2017
Режиссер:
Карен Оганесян
Актеры:
Светлана Ходченкова, Александр Паль, Артур Смольянинов, Павел Прилучный, Егор Корешков, Денис Шведов, Ольга Медынич, Максим Виторган, Валерия Кожевникова, Юлия Александрова
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
85 мин
Бывшие ученики 11 «Б» спустя много лет встречаются на поминках тихого одноклассника Лехи с последней парты. Однако вскоре этот повод отходит на второй план, и зрителям раскрываются четыре истории, в которых старые секреты, недомолвки, обиды и личные счеты оборачиваются неожиданными последствиями.
Сегодня
|00:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|10:00
|Алмаз Синема
|10:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:20
|Киносити
|12:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:45
|Октябрь
|13:50
|Киносити
|13:50
|Алмаз Синема
|14:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:40
|Киносити
|16:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:35
|Алмаз Синема
|19:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:10
|Киносити
|20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:15
|Октябрь
|23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:50
|Киносити
6 октября, пятница
|10:00
|Алмаз Синема
|10:20
|Киносити
|10:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:45
|Октябрь
|13:50
|Алмаз Синема
|13:50
|Киносити
|14:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:40
|Киносити
|16:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:35
|Алмаз Синема
|19:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:10
|Киносити
|20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:15
|Октябрь
|23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:50
|Киносити
7 октября, суббота
|10:10
|Алмаз Синема
|10:20
|Киносити
|12:45
|Октябрь
|13:50
|Киносити
|15:40
|Киносити
|16:30
|Алмаз Синема
|20:10
|Киносити
|20:10
|Алмаз Синема
|22:15
|Октябрь
|23:50
|Киносити
8 октября, воскресенье
|10:10
|Алмаз Синема
|10:20
|Киносити
|12:45
|Октябрь
|13:50
|Киносити
|15:40
|Киносити
|16:30
|Алмаз Синема
|20:10
|Киносити
|20:10
|Алмаз Синема
|22:15
|Октябрь
|23:50
|Киносити
9 октября, понедельник
|10:00
|Алмаз Синема
|10:20
|Киносити
|12:45
|Октябрь
|13:50
|Алмаз Синема
|13:50
|Киносити
|15:40
|Киносити
|19:35
|Алмаз Синема
|20:10
|Киносити
|22:15
|Октябрь
|23:50
|Киносити
10 октября, вторник
|10:00
|Алмаз Синема
|10:20
|Киносити
|12:45
|Октябрь
|13:50
|Алмаз Синема
|13:50
|Киносити
|15:40
|Киносити
|19:35
|Алмаз Синема
|20:10
|Киносити
|22:15
|Октябрь
|23:50
|Киносити
11 октября, среда
|10:00
|Алмаз Синема
|10:20
|Киносити
|12:45
|Октябрь
|13:50
|Алмаз Синема
|13:50
|Киносити
|15:40
|Киносити
|19:35
|Алмаз Синема
|20:10
|Киносити
|22:15
|Октябрь
|23:50
|Киносити
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:05
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:00
13:50
19:35
|Киносити
|
10:20
13:50
15:40
20:10
23:50
|Октябрь
|
12:45
22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
12:15
14:10
16:05
18:00
19:50
20:40
21:40
23:30
6 октября, пятница
|Алмаз Синема
|
10:00
13:50
19:35
|Киносити
|
10:20
13:50
15:40
20:10
23:50
|Октябрь
|
12:45
22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
12:15
14:10
16:05
18:00
19:50
20:40
21:40
23:30
7 октября, суббота
|Алмаз Синема
|
10:10
16:30
20:10
|Киносити
|
10:20
13:50
15:40
20:10
23:50
|Октябрь
|
12:45
22:15
8 октября, воскресенье
|Алмаз Синема
|
10:10
16:30
20:10
|Киносити
|
10:20
13:50
15:40
20:10
23:50
|Октябрь
|
12:45
22:15
9 октября, понедельник
|Алмаз Синема
|
10:00
13:50
19:35
|Киносити
|
10:20
13:50
15:40
20:10
23:50
|Октябрь
|
12:45
22:15
10 октября, вторник
|Алмаз Синема
|
10:00
13:50
19:35
|Киносити
|
10:20
13:50
15:40
20:10
23:50
|Октябрь
|
12:45
22:15
11 октября, среда
|Алмаз Синема
|
10:00
13:50
19:35
|Киносити
|
10:20
13:50
15:40
20:10
23:50
|Октябрь
|
12:45
22:15