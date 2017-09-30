Безбашенные

Страна: Германия, Франция, 2017

Премьера: в РФ 05.10.2017

Режиссер: Стивен Куэйл

Актеры: Дж.К. Симмонс, Салливан Степлтон, Юэн Бремнер, Сильвия Хукс, Чарли Бьюли, Диармед Мерта, Клеменс Шик, Димитрий Леонидас, Славко Собин, Джошуа Генри

Жанр: боевик, триллер

Продолжительноcть: 106 мин

Бюджет: $40 000 000,00

В одном из озер пострадавшей от войны Боснии команда спецназа ВМС «Морские котики» находит сокровища, и теперь просто необходимо разгадать тайну, связанную с этой подводной находкой.