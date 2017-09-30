Безбашенные
Страна:
Германия, Франция, 2017
Премьера:
в РФ 05.10.2017
Режиссер:
Стивен Куэйл
Актеры:
Дж.К. Симмонс, Салливан Степлтон, Юэн Бремнер, Сильвия Хукс, Чарли Бьюли, Диармед Мерта, Клеменс Шик, Димитрий Леонидас, Славко Собин, Джошуа Генри
Жанр:
боевик, триллер
Продолжительноcть:
106 мин
Бюджет:
$40 000 000,00
В одном из озер пострадавшей от войны Боснии команда спецназа ВМС «Морские котики» находит сокровища, и теперь просто необходимо разгадать тайну, связанную с этой подводной находкой.
Сегодня
|13:25
|Киносити
|14:40
|Победа (Новомосковск)
|16:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:20
|Победа (Новомосковск)
|21:25
|Киносити
|22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|13:25
|Киносити
|14:40
|Победа (Новомосковск)
|16:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:20
|Победа (Новомосковск)
|21:25
|Киносити
|22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 октября, суббота
|13:25
|Киносити
|14:40
|Победа (Новомосковск)
|21:20
|Победа (Новомосковск)
|21:25
|Киносити
|22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 октября, воскресенье
|13:25
|Киносити
|14:40
|Победа (Новомосковск)
|21:20
|Победа (Новомосковск)
|21:25
|Киносити
9 октября, понедельник
|13:25
|Киносити
|14:40
|Победа (Новомосковск)
|21:20
|Победа (Новомосковск)
|21:25
|Киносити
10 октября, вторник
|13:25
|Киносити
|14:40
|Победа (Новомосковск)
|21:20
|Победа (Новомосковск)
|21:25
|Киносити
11 октября, среда
|13:25
|Киносити
|14:40
|Победа (Новомосковск)
|21:20
|Победа (Новомосковск)
|21:25
|Киносити
Сегодня
|Киносити
|
13:25
21:25
|Победа (Новомосковск)
|
14:40
21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:10
22:15
Завтра
|Киносити
|
13:25
21:25
|Победа (Новомосковск)
|
14:40
21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:10
22:15
7 октября, суббота
|Киносити
|
13:25
21:25
|Победа (Новомосковск)
|
14:40
21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:15
8 октября, воскресенье
|Киносити
|
13:25
21:25
|Победа (Новомосковск)
|
14:40
21:20
9 октября, понедельник
|Киносити
|
13:25
21:25
|Победа (Новомосковск)
|
14:40
21:20
10 октября, вторник
|Киносити
|
13:25
21:25
|Победа (Новомосковск)
|
14:40
21:20
11 октября, среда
|Киносити
|
13:25
21:25
|Победа (Новомосковск)
|
14:40
21:20