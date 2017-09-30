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Безбашенные

Безбашенные

Страна:
Германия, Франция, 2017
 
Премьера:
в РФ 05.10.2017
 
Режиссер:
Стивен Куэйл
  
Актеры:
Дж.К. Симмонс, Салливан Степлтон, Юэн Бремнер, Сильвия Хукс, Чарли Бьюли, Диармед Мерта, Клеменс Шик, Димитрий Леонидас, Славко Собин, Джошуа Генри
  
Жанр:
боевик, триллер
  
Продолжительноcть:
106 мин
  
Бюджет:
$40 000 000,00
  

 

В одном из озер пострадавшей от войны Боснии команда спецназа ВМС «Морские котики» находит сокровища, и теперь просто необходимо разгадать тайну, связанную с этой подводной находкой.

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