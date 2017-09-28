Бегущий по лезвию 2049

Страна: Великобритания, Канада, США, 2017

Премьера: в РФ 05.10.2017

Режиссер: Дени Вильнев

Актеры: Райан Гослинг, Харрисон Форд, Робин Райт, Джаред Лето, Ана де Армас, Дэйв Батиста, Маккензи Дэвис, Давид Дастмалчян, Баркхад Абди, Эдвард Джеймс Олмос

Жанр: фантастика

Продолжительноcть: 163 мин

Продолжение культового фильма «Бегущий по лезвию», действие которого разворачивается через 30 лет. Офицер полиции Кей становится обладателем секретной информации, которая ставит под угрозу существование всего человечества. Желая найти ключ к разгадке, он решает разыскать Рика Декарда, бывшего офицера специального подразделения полиции Лос-Анджелеса, который бесследно исчез много лет назад.