Бегущий по лезвию 2049
Страна:
Великобритания, Канада, США, 2017
Премьера:
в РФ 05.10.2017
Режиссер:
Дени Вильнев
Актеры:
Райан Гослинг, Харрисон Форд, Робин Райт, Джаред Лето, Ана де Армас, Дэйв Батиста, Маккензи Дэвис, Давид Дастмалчян, Баркхад Абди, Эдвард Джеймс Олмос
Жанр:
фантастика
Продолжительноcть:
163 мин
Продолжение культового фильма «Бегущий по лезвию», действие которого разворачивается через 30 лет. Офицер полиции Кей становится обладателем секретной информации, которая ставит под угрозу существование всего человечества. Желая найти ключ к разгадке, он решает разыскать Рика Декарда, бывшего офицера специального подразделения полиции Лос-Анджелеса, который бесследно исчез много лет назад.
Сегодня
Завтра
7 октября, суббота
8 октября, воскресенье
|09:00
|Октябрь
|10:00 3D
|Азимут (Богородицк)
|10:10 3D
|Киносити
|10:20
|Синема Стар
|11:00
|Алмаз Синема
|11:20
|Киносити
|11:45
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|12:05
|Октябрь
|12:10 3D
|Азот (Новомосковск)
|12:15 3D
|Юность (Узловая)
|13:05 3D
|Синема Стар
|13:20 3D
|Киносити
|14:00 3D
|Алмаз Синема
|14:30 3D
|Октябрь
|14:30
|Киносити
|15:30
|Киносити
|15:45
|Синема Стар
|16:00 3D
|Алмаз Синема
|16:30 3D
|Киносити
|17:00
|Алмаз Синема
|17:35 3D
|Октябрь
|17:40
|Киносити
|18:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|18:10 3D
|Азимут (Богородицк)
|18:25 3D
|Азот (Новомосковск)
|19:00 3D
|Алмаз Синема
|19:10
|Октябрь
|19:30 3D
|Синема Стар
|19:40 3D
|Киносити
|20:00 3D
|Юность (Узловая)
|20:40 3D
|Октябрь
|20:50
|Киносити
|21:15 3D
|Азот (Новомосковск)
|21:15
|Синема Стар
|21:50
|Алмаз Синема
|22:00
|Алмаз Синема
|22:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|22:30
|Алмаз Синема
|22:40 3D
|Азимут (Богородицк)
|22:50 3D
|Синема Стар
|22:50 3D
|Киносити
|23:45 3D
|Октябрь
|00:00
|Киносити
|01:35
|Киносити
9 октября, понедельник
|09:00
|Октябрь
|10:10 3D
|Киносити
|10:20
|Синема Стар
|11:00
|Алмаз Синема
|11:20
|Киносити
|11:45
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|12:05
|Октябрь
|12:10 3D
|Азот (Новомосковск)
|13:05 3D
|Синема Стар
|13:20 3D
|Киносити
|14:00 3D
|Алмаз Синема
|14:30 3D
|Октябрь
|14:30
|Киносити
|15:30
|Киносити
|15:45
|Синема Стар
|16:10 3D
|Алмаз Синема
|16:30 3D
|Киносити
|17:00
|Алмаз Синема
|17:35 3D
|Октябрь
|17:40
|Киносити
|18:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|18:25 3D
|Азот (Новомосковск)
|19:10
|Октябрь
|19:10 3D
|Алмаз Синема
|19:30 3D
|Синема Стар
|19:40 3D
|Киносити
|20:40 3D
|Октябрь
|20:50
|Киносити
|21:15 3D
|Азот (Новомосковск)
|21:15
|Синема Стар
|22:00
|Алмаз Синема
|22:10
|Алмаз Синема
|22:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|22:40
|Алмаз Синема
|22:50 3D
|Киносити
|22:50 3D
|Синема Стар
|23:45 3D
|Октябрь
|00:00
|Киносити
10 октября, вторник
|09:00
|Октябрь
|10:10 3D
|Киносити
|10:20
|Синема Стар
|11:00
|Алмаз Синема
|11:20
|Киносити
|11:45
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|12:05
|Октябрь
|12:10 3D
|Азот (Новомосковск)
|12:15 3D
|Юность (Узловая)
|13:05 3D
|Синема Стар
|13:20 3D
|Киносити
|14:00 3D
|Алмаз Синема
|14:30 3D
|Октябрь
|14:30
|Киносити
|15:30
|Киносити
|15:45
|Синема Стар
|16:10 3D
|Алмаз Синема
|16:30 3D
|Киносити
|17:00
|Алмаз Синема
|17:35 3D
|Октябрь
|17:40
|Киносити
|18:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|18:25 3D
|Азот (Новомосковск)
|19:10
|Октябрь
|19:10 3D
|Алмаз Синема
|19:30 3D
|Синема Стар
|19:40 3D
|Киносити
|20:00 3D
|Юность (Узловая)
|20:40 3D
|Октябрь
|20:50
|Киносити
|21:15 3D
|Азот (Новомосковск)
|21:15
|Синема Стар
|22:00
|Алмаз Синема
|22:10
|Алмаз Синема
|22:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|22:40
|Алмаз Синема
|22:50 3D
|Синема Стар
|22:50 3D
|Киносити
|23:45 3D
|Октябрь
|00:00
|Киносити
11 октября, среда
|09:00
|Октябрь
|10:00 3D
|Азимут (Богородицк)
|10:10 3D
|Киносити
|10:20
|Синема Стар
|11:00
|Алмаз Синема
|11:20
|Киносити
|11:45
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|12:05
|Октябрь
|12:10 3D
|Азот (Новомосковск)
|12:15 3D
|Юность (Узловая)
|13:05 3D
|Синема Стар
|13:20 3D
|Киносити
|14:00 3D
|Алмаз Синема
|14:30 3D
|Октябрь
|14:30
|Киносити
|15:30
|Киносити
|15:45
|Синема Стар
|16:10 3D
|Алмаз Синема
|16:30 3D
|Киносити
|17:00
|Алмаз Синема
|17:35 3D
|Октябрь
|17:40
|Киносити
|18:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|18:10 3D
|Азимут (Богородицк)
|18:25 3D
|Азот (Новомосковск)
|19:10
|Октябрь
|19:10 3D
|Алмаз Синема
|19:30 3D
|Синема Стар
|19:40 3D
|Киносити
|20:00 3D
|Юность (Узловая)
|20:40 3D
|Октябрь
|20:50
|Киносити
|21:15 3D
|Азот (Новомосковск)
|21:15
|Синема Стар
|22:00
|Алмаз Синема
|22:10
|Алмаз Синема
|22:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|22:40 3D
|Азимут (Богородицк)
|22:40
|Алмаз Синема
|22:50 3D
|Киносити
|22:50 3D
|Синема Стар
|23:45 3D
|Октябрь
|00:00
|Киносити
12 октября, четверг
|00:00
|Киносити
Сегодня
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:00
3D 18:10
3D 22:40
|Азот (Новомосковск)
|
3D 12:10
3D 18:25
3D 21:15
|Алмаз Синема
|
11:00
3D 14:00
3D 16:10
17:00
3D 19:10
22:00
22:10
22:40
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
11:45
18:00
22:30
|Киносити
|
3D 10:10
11:20
3D 13:20
14:30
15:30
3D 16:30
17:40
3D 19:40
20:50
3D 22:50
|Октябрь
|
09:00
12:05
3D 14:30
3D 17:35
19:10
3D 20:40
3D 23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
11:15
3D 12:30
13:30
14:30
3D 15:45
16:45
17:45
3D 19:00
20:00
21:00
23:15
00:15
|Синема Стар
|
10:20
3D 13:05
15:45
3D 19:30
21:15
3D 22:50
|Юность (Узловая)
|
3D 12:15
3D 20:00
Завтра
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:00
3D 18:10
3D 22:40
|Азот (Новомосковск)
|
3D 12:10
3D 18:25
3D 21:15
|Алмаз Синема
|
11:00
3D 14:00
3D 16:10
17:00
3D 19:10
22:00
22:10
22:40
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
11:45
18:00
22:30
|Киносити
|
3D 10:10
11:20
3D 13:20
14:30
15:30
3D 16:30
17:40
3D 19:40
20:50
3D 22:50
00:00
|Октябрь
|
09:00
12:05
3D 14:30
3D 17:35
19:10
3D 20:40
3D 23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
11:15
3D 12:30
13:30
14:30
3D 15:45
16:45
17:45
3D 19:00
20:00
21:00
23:15
00:15
|Синема Стар
|
10:20
3D 13:05
15:45
3D 19:30
21:15
3D 22:50
|Юность (Узловая)
|
3D 12:15
3D 20:00
7 октября, суббота
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:00
3D 18:10
3D 22:40
|Азот (Новомосковск)
|
3D 12:10
3D 18:25
3D 21:15
|Алмаз Синема
|
11:00
3D 14:00
3D 16:00
17:00
3D 19:00
21:50
22:00
22:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
11:45
18:00
22:30
|Киносити
|
3D 10:10
11:20
3D 13:20
14:30
15:30
3D 16:30
17:40
3D 19:40
20:50
3D 22:50
00:00
01:35
|Октябрь
|
09:00
12:05
3D 14:30
3D 17:35
19:10
3D 20:40
3D 23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
11:15
3D 12:30
13:30
14:30
3D 15:45
16:45
17:45
3D 19:00
20:00
21:00
23:15
00:15
|Синема Стар
|
10:20
3D 13:05
15:45
3D 19:30
21:15
3D 22:50
|Юность (Узловая)
|
3D 12:15
3D 20:00
8 октября, воскресенье
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:00
3D 18:10
3D 22:40
|Азот (Новомосковск)
|
3D 12:10
3D 18:25
3D 21:15
|Алмаз Синема
|
11:00
3D 14:00
3D 16:00
17:00
3D 19:00
21:50
22:00
22:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
11:45
18:00
22:30
|Киносити
|
3D 10:10
11:20
3D 13:20
14:30
15:30
3D 16:30
17:40
3D 19:40
20:50
3D 22:50
00:00
01:35
|Октябрь
|
09:00
12:05
3D 14:30
3D 17:35
19:10
3D 20:40
3D 23:45
|Синема Стар
|
10:20
3D 13:05
15:45
3D 19:30
21:15
3D 22:50
|Юность (Узловая)
|
3D 12:15
3D 20:00
9 октября, понедельник
|Азот (Новомосковск)
|
3D 12:10
3D 18:25
3D 21:15
|Алмаз Синема
|
11:00
3D 14:00
3D 16:10
17:00
3D 19:10
22:00
22:10
22:40
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
11:45
18:00
22:30
|Киносити
|
3D 10:10
11:20
3D 13:20
14:30
15:30
3D 16:30
17:40
3D 19:40
20:50
3D 22:50
00:00
|Октябрь
|
09:00
12:05
3D 14:30
3D 17:35
19:10
3D 20:40
3D 23:45
|Синема Стар
|
10:20
3D 13:05
15:45
3D 19:30
21:15
3D 22:50
10 октября, вторник
|Азот (Новомосковск)
|
3D 12:10
3D 18:25
3D 21:15
|Алмаз Синема
|
11:00
3D 14:00
3D 16:10
17:00
3D 19:10
22:00
22:10
22:40
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
11:45
18:00
22:30
|Киносити
|
3D 10:10
11:20
3D 13:20
14:30
15:30
3D 16:30
17:40
3D 19:40
20:50
3D 22:50
00:00
|Октябрь
|
09:00
12:05
3D 14:30
3D 17:35
19:10
3D 20:40
3D 23:45
|Синема Стар
|
10:20
3D 13:05
15:45
3D 19:30
21:15
3D 22:50
|Юность (Узловая)
|
3D 12:15
3D 20:00
11 октября, среда
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:00
3D 18:10
3D 22:40
|Азот (Новомосковск)
|
3D 12:10
3D 18:25
3D 21:15
|Алмаз Синема
|
11:00
3D 14:00
3D 16:10
17:00
3D 19:10
22:00
22:10
22:40
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
11:45
18:00
22:30
|Киносити
|
3D 10:10
11:20
3D 13:20
14:30
15:30
3D 16:30
17:40
3D 19:40
20:50
3D 22:50
00:00
|Октябрь
|
09:00
12:05
3D 14:30
3D 17:35
19:10
3D 20:40
3D 23:45
|Синема Стар
|
10:20
3D 13:05
15:45
3D 19:30
21:15
3D 22:50
|Юность (Узловая)
|
3D 12:15
3D 20:00
12 октября, четверг
|Киносити
|
00:00