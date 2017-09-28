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Бегущий по лезвию 2049

Бегущий по лезвию 2049

Страна:
Великобритания, Канада, США, 2017
 
Премьера:
в РФ 05.10.2017
 
Режиссер:
Дени Вильнев
  
Актеры:
Райан Гослинг, Харрисон Форд, Робин Райт, Джаред Лето, Ана де Армас, Дэйв Батиста, Маккензи Дэвис, Давид Дастмалчян, Баркхад Абди, Эдвард Джеймс Олмос
  
Жанр:
фантастика
  
Продолжительноcть:
163 мин
  

 

Продолжение культового фильма «Бегущий по лезвию», действие которого разворачивается через 30 лет. Офицер полиции Кей становится обладателем секретной информации, которая ставит под угрозу существование всего человечества. Желая найти ключ к разгадке, он решает разыскать Рика Декарда, бывшего офицера специального подразделения полиции Лос-Анджелеса, который бесследно исчез много лет назад.

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7 октября, суббота
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00:00 Киносити
00:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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8 октября, воскресенье
09:00 Октябрь
10:00 3D Азимут (Богородицк)
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10:20 Синема Стар
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12:05 Октябрь
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14:30 Киносити
15:30 Киносити
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22:30 Алмаз Синема
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00:00 Киносити
01:35 Киносити
9 октября, понедельник
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10:10 3D Киносити
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13:20 3D Киносити
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14:30 Киносити
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20:40 3D Октябрь
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22:50 3D Синема Стар
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10 октября, вторник
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14:30 Киносити
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11 октября, среда
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