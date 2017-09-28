Борг/Макинрой

Страна: Швеция, Дания, Финляндия, 2017

Премьера: в РФ 05.10.2017

Режиссер: Янус Мец Педерсен

Актеры: Шайа ЛаБаф, Стеллан Скарсгард, Сверрир Гуднасон, Тува Новотны, Дэвид Бамбер, Роберт Эммс, Джейн Перри, Бьёрн Гранат, Ронни Сандаль, Дженис Ахерн

Жанр: драма, спортивный

Продолжительноcть: 100 мин

Две звезды, один судьбоносный матч и миллионы зрителей. Невозмутимый Борг против вспыльчивого Макинроя. Упорство против упрямства. Борьба двух противоположных характеров, движимых, однако, одной целью — быть лучшим!