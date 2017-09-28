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Борг/Макинрой

Борг/Макинрой

Страна:
Швеция, Дания, Финляндия, 2017
 
Премьера:
в РФ 05.10.2017
 
Режиссер:
Янус Мец Педерсен
  
Актеры:
Шайа ЛаБаф, Стеллан Скарсгард, Сверрир Гуднасон, Тува Новотны, Дэвид Бамбер, Роберт Эммс, Джейн Перри, Бьёрн Гранат, Ронни Сандаль, Дженис Ахерн
  
Жанр:
драма, спортивный
  
Продолжительноcть:
100 мин
  

 

Две звезды, один судьбоносный матч и миллионы зрителей. Невозмутимый Борг против вспыльчивого Макинроя. Упорство против упрямства. Борьба двух противоположных характеров, движимых, однако, одной целью — быть лучшим!

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Сегодня
19:30 ДКЖкино
Завтра
19:30 ДКЖкино
7 октября, суббота
19:30 ДКЖкино
8 октября, воскресенье
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