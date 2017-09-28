Борг/Макинрой
Страна:
Швеция, Дания, Финляндия, 2017
Премьера:
в РФ 05.10.2017
Режиссер:
Янус Мец Педерсен
Актеры:
Шайа ЛаБаф, Стеллан Скарсгард, Сверрир Гуднасон, Тува Новотны, Дэвид Бамбер, Роберт Эммс, Джейн Перри, Бьёрн Гранат, Ронни Сандаль, Дженис Ахерн
Жанр:
драма, спортивный
Продолжительноcть:
100 мин
Две звезды, один судьбоносный матч и миллионы зрителей. Невозмутимый Борг против вспыльчивого Макинроя. Упорство против упрямства. Борьба двух противоположных характеров, движимых, однако, одной целью — быть лучшим!
Сегодня
|19:30
|ДКЖкино
Завтра
|19:30
|ДКЖкино
7 октября, суббота
|19:30
|ДКЖкино
8 октября, воскресенье
|19:30
|ДКЖкино
9 октября, понедельник
|19:30
|ДКЖкино
10 октября, вторник
|19:30
|ДКЖкино
11 октября, среда
|17:05
|ДКЖкино