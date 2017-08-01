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Герои в масках спасают город

Герои в масках спасают город

С наступлением ночи в городе произошли необъяснимые, странные происшествия. Кто готов узнать, что случилось? А кто готов узнать, кто виноват? И кто бесстрашно остановит злодеяния в городе? Правильно! Конечно, супер-команда отважных героев в масках! Не упустите возможность вместе с героями в масках спасти свой город. На помощь героям в масках придут и любимый всеми Щенячий патруль.

Вас будут ждать не только захватывающие приключения, но и настоящий праздник: с неожиданными сюрпризами, интересными интерактивными играми, с зажигательными музыкально-танцевальными номерами и с уникальными супер-заданиями, после которых, каждый из вас вернется домой с частицей настоящей супер-силы от героев в масках!

Стоимость билетов от 400 Р до 1200 Р.

Справки по телефонам: 79−03−86, 8−903−260−30−13.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
8 октября 2017, воскресенье
11:00
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