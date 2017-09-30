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Между нами горы

Между нами горы

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 05.10.2017
 
Режиссер:
Хани Абу-Ассад
  
Актеры:
Идрис Эльба, Кейт Уинслет, Дермот Малруни, Бо Бриджес, Люсия Уолтерс, Валид Зуэйтер, Ли Мадждуб, Марси Т. Хаус, Наташа Барнетт, Андрес Джозеф
  
Жанр:
драма, приключения
  
Продолжительноcть:
103 мин
  

Эшли, спешащая на собственную свадьбу, и Бен, возвращающийся с медицинской конференции, вынуждены лететь на частном самолете, который терпит крушение в горах. Рассчитывая только друг на друга, они ведут борьбу за выживание, пытаясь залечить не только телесные раны, но и душевные травмы, и все яснее понимают, что эта авария стала поворотным событием в их жизни.

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Сегодня
10:30 Киносити
12:50 Киносити
13:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10 Киносити
19:30 Киносити
20:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50 Киносити
22:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:30 Киносити
12:50 Киносити
13:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10 Киносити
19:30 Киносити
20:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50 Киносити
22:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:10 Киносити
7 октября, суббота
10:30 Киносити
12:50 Киносити
13:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10 Киносити
19:30 Киносити
20:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50 Киносити
22:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:10 Киносити
02:25 Киносити
8 октября, воскресенье
10:30 Киносити
12:50 Киносити
17:10 Киносити
19:30 Киносити
21:50 Киносити
00:10 Киносити
02:25 Киносити
9 октября, понедельник
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00:10 Киносити
10 октября, вторник
10:30 Киносити
12:50 Киносити
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00:10 Киносити
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