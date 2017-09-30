Между нами горы
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 05.10.2017
Режиссер:
Хани Абу-Ассад
Актеры:
Идрис Эльба, Кейт Уинслет, Дермот Малруни, Бо Бриджес, Люсия Уолтерс, Валид Зуэйтер, Ли Мадждуб, Марси Т. Хаус, Наташа Барнетт, Андрес Джозеф
Жанр:
драма, приключения
Продолжительноcть:
103 мин
Эшли, спешащая на собственную свадьбу, и Бен, возвращающийся с медицинской конференции, вынуждены лететь на частном самолете, который терпит крушение в горах. Рассчитывая только друг на друга, они ведут борьбу за выживание, пытаясь залечить не только телесные раны, но и душевные травмы, и все яснее понимают, что эта авария стала поворотным событием в их жизни.
Сегодня
|10:30
|Киносити
|12:50
|Киносити
|13:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:10
|Киносити
|19:30
|Киносити
|20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:50
|Киносити
|22:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|10:30
|Киносити
|12:50
|Киносити
|13:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:10
|Киносити
|19:30
|Киносити
|20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:50
|Киносити
|22:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:10
|Киносити
7 октября, суббота
|10:30
|Киносити
|12:50
|Киносити
|13:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:10
|Киносити
|19:30
|Киносити
|20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:50
|Киносити
|22:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:10
|Киносити
|02:25
|Киносити
8 октября, воскресенье
|10:30
|Киносити
|12:50
|Киносити
|17:10
|Киносити
|19:30
|Киносити
|21:50
|Киносити
|00:10
|Киносити
|02:25
|Киносити
9 октября, понедельник
|10:30
|Киносити
|12:50
|Киносити
|17:10
|Киносити
|19:30
|Киносити
|21:50
|Киносити
|00:10
|Киносити
10 октября, вторник
|10:30
|Киносити
|12:50
|Киносити
|17:10
|Киносити
|19:30
|Киносити
|21:50
|Киносити
|00:10
|Киносити
11 октября, среда
|10:30
|Киносити
|12:50
|Киносити
|17:10
|Киносити
|19:30
|Киносити
|21:50
|Киносити
|00:10
|Киносити
12 октября, четверг
|00:10
|Киносити
Сегодня
|Киносити
|
10:30
12:50
17:10
19:30
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:45
15:20
20:20
22:30
Завтра
|Киносити
|
10:30
12:50
17:10
19:30
21:50
00:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:45
15:20
20:20
22:30
7 октября, суббота
|Киносити
|
10:30
12:50
17:10
19:30
21:50
00:10
02:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:45
15:20
20:20
22:30
8 октября, воскресенье
|Киносити
|
10:30
12:50
17:10
19:30
21:50
00:10
02:25
9 октября, понедельник
|Киносити
|
10:30
12:50
17:10
19:30
21:50
00:10
10 октября, вторник
|Киносити
|
10:30
12:50
17:10
19:30
21:50
00:10
11 октября, среда
|Киносити
|
10:30
12:50
17:10
19:30
21:50
00:10
12 октября, четверг
|Киносити
|
00:10