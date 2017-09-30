Между нами горы

Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 05.10.2017

Режиссер: Хани Абу-Ассад

Актеры: Идрис Эльба, Кейт Уинслет, Дермот Малруни, Бо Бриджес, Люсия Уолтерс, Валид Зуэйтер, Ли Мадждуб, Марси Т. Хаус, Наташа Барнетт, Андрес Джозеф

Жанр: драма, приключения

Продолжительноcть: 103 мин

Эшли, спешащая на собственную свадьбу, и Бен, возвращающийся с медицинской конференции, вынуждены лететь на частном самолете, который терпит крушение в горах. Рассчитывая только друг на друга, они ведут борьбу за выживание, пытаясь залечить не только телесные раны, но и душевные травмы, и все яснее понимают, что эта авария стала поворотным событием в их жизни.