Dagamba — интернациональная группа — представлена музыкантами пяти стран России, Латвии, Литвы, Ирана и Италии.

Эксперименты в музыке — это всегда хорошо. Особенно когда они заканчиваются успешно. Группа Dagamba смешала классическую музыку и рок-н-ролл и однозначно добилась успеха. Первый тур по России принес большое количество восторженных комментариев в соцсетях и множество просьб о повторном посещении нашей страны.

Примерно три года назад и сформировался нынешний состав группы Dagamba, которая уже записала три альбома и регулярно дает концерты. Два года подряд группа взрывает своей энергетикой публику на легендарном фестивале Glastonbury в Англии, чего ранее не добивалась ни одна латвийская группа.

Неоднократные номинанты премии «Золотой микрофон» (Zelta mikrofons — Лучший Альбом, Лучшая песня, Лучший Концерт, Песня года) так же успели выступить на крупнейшем итальянском фестивале «Artisti in Piazza» после которого группу пригласили участвовать в одном из самых популярных в стране телешоу «Italia's Got Talent», латвийких фестивалях «Summer Sound», «Positivus».

Музыканты берут за основу европейские классические произведения, а потом переигрывают их в современных ритмах, используя необычные аранжировки, многое щедро сдабривают восточными мотивами и уникальным горячим исполнением. В группе царит не только музыкальная эклектика, но и полный интернационализм: на виолончелях играют латыш Валтерс Пуце и его русский друг Антон Трочук, на пианино — литовец Дайнис Тенис, на барабанах — итальянец Артур Джермак, а перкуссионист — иранец Хамидреза Рахбаралам.