Алексей Брянцев

Концерты Алексея Брянцева проходят на одном дыхании. Полностью живое исполнение создает незабываемую атмосферу общения артиста со зрителем. Песни как всегда просты и чисты сердцу, каждый находит для себя свой мотив, свои эмоции, свою тему.

Приходите на концерт Алексея, чтобы насладиться глубокими, красивыми стихами, описывающими чувства и переживания каждого.

Тексты Алексея неоднократно становились победителями хит-парадов на радио «Шансон» и других радиостанциях, артист регулярно выступает на фестивалях «Эх, разгуляй», «Славянский базар», «Шансон года».

8 октября, для жителей Новомосковска — двухчасовая концертная программа сольных и дуэтных композиций с Еленой Касьяновой, презентация нового альбома «От тебя и До тебя», а также уже полюбившиеся хиты!