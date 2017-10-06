Бабушки из «Журавушки»: о Евровидении, фишках и хайпе

Фото Алексея Пирязева.

Женщины из ансамбля «Журавушка» уверены: на пенсии жизнь только начинается. А раз так, то быть современным песням, большим концертам и дружеским встречам!

Мы познакомились с «Журавушкой» на праздновании дня пожилого человека. Площадка — ДК поселка Менделеевский или, как говорят бабушки, забытое туляками место. Здесь участницы коллектива дают свой очередной концерт.

Небольшой актовый зал, приглушенный свет, домашняя сцена и крохотная гримерка, где готовятся к выходу артисты. Каждая деталь намекает на сельский колорит — тот самый, от которого по лицу расплывается добрая улыбка. «Журавушки» в предвкушении праздника.

От внимания, которым вот-вот наградят их зрители, бабушки сами не свои — суетятся, поправляют макияж, нервно перешучиваются. Кажется, такая атмосфера настолько чудотворна, что стирает возрастные границы.

И вот на сцену уже выходят не пенсионерки, а молодые, яркие, влюбленные в свое дело женщины.

Коллективу всего пять лет. Но творческая история «Журавушки» началась еще в 2001 году: тогда ансамбль назывался «Рябинушка» и репетировал в ДК Профсоюзов . После закрытия ДК женщины-участницы разделились на две группы: кто-то остался в старой команде, кто-то перешел в новую.



Наталья Савушкина (на фото слева).

- Мы преобразовались в «Журавушку», — с трепетом говорит Наталья Петровна Савушкина. За 16 лет все участницы коллектива стали ей родными людьми.

- Все мы в годах, — продолжает женщина. — А вот наш лидер Наталья Александровна — молодая. Она пришла в «Рябинушку» 23-летней девчонкой и сразу взяла шефство в свои руки. Как сейчас помню: толстая коса, горящие глаза и море амбиций. Видно было: боялась, что руководить старшими людьми будет как-то неудобно. Но у нас скорее не рабочая, а семейная атмосфера. Поэтому не прошло и пары месяцев, как Наталья стала называть нас своими мамками.

Несмотря на это, «Журавушки» отмечают: Наталья Александровна бывает строга к своим подопечным. Особенно требовательна она во всем, что касается подачи. Ведь музыкальных ансамблей в области много, а тех, кому удается выехать на собственной «фишке», — единицы.

- Мы пытаемся осовременить исполнение, — говорит Наталья Жукова. — И, видя успех «Бурановских бабушек», я понимаю, что нам такое тоже по плечу. Ведь все наши девочки старательные, ответственные. Никогда не пропускают репетиции (а они проходят раз в неделю!). Не могу сказать, что нам все дается легко.

Например, было трудно заставить их петь под минусовки: бабушки привыкли выступать под «живой» аккомпанемент. Это круто, но уже не модно.

Репертуар «Журавушки» широк: здесь и народные песни, и хиты 90-х, и современные топовые композиции. Некоторые произведения бабушки подстраивают под характер ансамбля. Так, известная «Мама Люба» группы «Серебро» стала честной труженицей: «Мама Люба, копай, копай, копай» — так звучат строки в исполнении «Журавушки».

В разговоре с участницами коллектива мы приятно удивились. Бабушки, желая оставаться в тренде, хорошо владеют компьютером, умеют снимать видео и даже знают, что такое «словить хайп». Они мечтают попасть на телевидение — на «Поле чудес» к Якубовичу, а в идеале — на «Евровидение». Однако для того, чтобы их заметили, нужно не только старание, но и признание.

«Журавушки» делают ставку на молодую аудиторию. Вот почему все они сидят в соцсетях, постят фото и видео со своих выступлений, пробуют снимать клипы. Чтобы быть для зрителей не просто голосами, а образами, бабушки работают с профессиональным хореографом. «Танец красит», — замечают они.

Сейчас в «Журавушке» восемь участниц. Но на этом коллектив не останавливается: веселые бабушки ждут новых членов творческой семьи.