Нейромонах Феофан

Давно ли вы ядрёно отрывались и стирали подметки в плясках да хороводах? Именно этим вы сможете заняться с полной самоотдачей и все широтой русской души на концерте Нейромонаха Феофана.

Участники коллектива, диджей Никодим и Медведь (угарный парень в медвежьей шкуре), как никто умеют «завести» публику собственным заразительным примером и обрушить на зал волну безудержного веселья и безграничной любви к Родине, музыке и танцам.

Любовь к древнерусскому драму, словесам и костюмам, а также оригинальное исполнение и собственная интерпретация обеспечивают коллективу полные залы и неизменную любовь поклонников.