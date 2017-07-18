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Нейромонах Феофан

Нейромонах Феофан

Давно ли вы ядрёно отрывались и стирали подметки в плясках да хороводах? Именно этим вы сможете заняться с полной самоотдачей и все широтой русской души на концерте Нейромонаха Феофана.

Участники коллектива, диджей Никодим и Медведь (угарный парень в медвежьей шкуре), как никто умеют «завести» публику собственным заразительным примером и обрушить на зал волну безудержного веселья и безграничной любви к Родине, музыке и танцам.

Любовь к древнерусскому драму, словесам и костюмам, а также оригинальное исполнение и собственная интерпретация обеспечивают коллективу полные залы и неизменную любовь поклонников.

Где и когда?
М2, рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
7 октября 2017, суббота
19:00
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