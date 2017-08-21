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Павел Кашин

Павел Кашин

Авторские песни Павла Кашина — это искусное сочетание лирических мелодий и классических инструментов, а также глубокий текст или же легкие, ненавязчивые композиции. Репертуар этого исполнителя разнообразен, а потому каждый сможет найти себе любимую композицию.

Необыкновенный заряд энергии, массу эмоций и позитива подарит выступление Павла Кашина.

Свою музыку Кашин пишет от души и для души, не подчиняясь тенденциям современной эстрады и описывая собственные переживания, грусть и радость.

Он сумел завоевать себя имя, и никто не сравнивает его ни со старыми, ни с новыми исполнителями.

Где и когда?
М2, рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
6 октября 2017, пятница
21:00
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